Tanger: les autorités se mobilisent face à la prolifération des nuisibles

Deux millions de dirhams. C’est la somme que vient d’affecter la ville de Tanger à la lutte contre la prolifération simultanée des rats, des moustiques, et d’autres nuisibles. DR

Deux millions de dirhams. C’est la somme que vient d’affecter la ville de Tanger à la lutte contre la prolifération simultanée des rats, des moustiques, et d’autres nuisibles, qui ont envahi ces derniers temps tous les quartiers de la ville du détroit.

Selon le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison du mercredi 29 novembre, cette prolifération inquiétante de nuisibles s’explique par l’irrégularité, voire l’absence totale d’épandage d’insecticides.

En effet, depuis l’été dernier, ces épandages, qui étaient routiniers, ont subitement été suspendus. Résultat: des nuées de moustiques ont envahi les quartiers de la ville situés près de la plage, de cours d’eau et des places vertes, au point que la Commune de Tanger, face à la multiplication des appels au secours des habitants de nombreux quartiers, a alerté à son tour la société en charge de la gestion déléguée de la propreté de la ville en vue de l’inciter à prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour faire face au risque de maladies contagieuses et infectieuses que cette situation peut générer.

Al Akhbar précise que ladite société avait bien présenté dans son programme d’action annuel des mesures de lutte aussi bien contre l’amoncellement des déchets ménagers et solides, sans oublier la pollution et la lutte contre la prolifération des nuisibles. Sauf, ajoute le journal, que ce programme n’a pas été exécuté ou a connu d’importants retards, faute d’argent. C’est ce qui a favorisé l’invasion de la ville par les moustiques, rats et autres nuisibles comme les cafards.

Face à l’urgence actuelle, des plans d’action ont été établis par ladite société, en collaboration avec le bureau communal d’hygiène, en vue d’identifier d’abord les zones de fortes prolifération et reproduction, et assurer ainsi l’efficacité de la lutte contre ces nuisibles, qui constituent même un désagrément pour les touristes, au risque de les faire déserter les grands hôtels classés de la corniche de Tanger, envahis à leur tour par ces nuisibles.