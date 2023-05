Les rats prennent d’assaut l’ancienne médina de Rabat

Les rats envahissent les rues de l’ancienne médina, les ruelles du quartier Yacoub El Mansour et la zone d’El Youssoufia dans la capitale, Rabat. Ces rongeurs, de plus en plus nombreux, de plus en plus visibles, sortent à l’air libre et déambulent comme bon leur semble dans les zones d’habitations, dérangeant les familles et présentant des dangers pour les enfants et toutes les personnes vulnérables.

Ce phénomène, qui fait planer un risque sanitaire, commence à inquiéter les habitants de la ville, fait remarquer le quotidien Al Akhbar qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 25 mai. Et de préciser à ce propos que «l’ancien conseil de la ville de Rabat a été saisi par les composantes de la société civile en vue d’intervenir pour endiguer le phénomène».

Aujourd’hui, des sources à la mairie ont fait savoir que «l’utilisation des produits chimiques (raticides) pour tuer ces rongeurs serait dépassée», puisque la solution réside dans le recours à des formules biologiques pour juguler l’invasion des rongeurs. La même source indique que le budget consacré par la commune urbaine à la dératisation a été revu à la hausse pour assurer la lutte contre ces rongeurs qui deviennent de plus en plus nombreux à envahir la ville.

Dans ce sillage, poursuit le quotidien, des composantes de la société civile ont adressé une correspondance au wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, soulevant les moult désagréments provoqués par ces rats qui entrent dans les différents commerces et habitations, diffusant un tas de maladies. Cette question a également été soulevée par le collectif Youssoufia des associations de la société civile qui se sont interrogées sur le budget réservé par la commune à l’élimination des rongeurs dans les différentes zones de la ville de Rabat.