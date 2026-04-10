Tensions à l’OFPPT: la direction s’explique et met en avant une transformation en cours

À en croire certains médias, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) traverserait une crise interne marquée par une vague de limogeages, de suspensions et de mutations jugées «arbitraires» par des sources syndicales, notamment la FNFP affiliée à l’UMT. Ces décisions auraient entraîné une désorganisation notable, plusieurs directions centrales fonctionnant actuellement sans titulaires, sous régime d’intérim. Les syndicats dénoncent, dans ce contexte, une gestion des ressources humaines qualifiée d’opaque et peu participative, pointant des décisions prises sans base juridique claire ni communication suffisante, alimentant ainsi les tensions internes.

Face à ces critiques, l’office public a tenu à «rétablir les faits», en replaçant ces évolutions dans le cadre d’une transformation globale engagée depuis 2018 avec la nomination d’une nouvelle direction générale, puis accélérée dès 2019 à travers la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse pour le développement de la formation professionnelle, selon une note de l’OFPPT parvenue à notre rédaction.

Entre 2018 et 2025, plusieurs chantiers structurants ont été menés en parallèle, notamment le renouvellement de l’offre de formation et l’introduction de nouveaux standards de qualité, la mise en place d’un système d’orientation modernisé, le développement de formations adaptées aux chercheurs d’emplois et aux travailleurs de l’informel, ainsi que la création des Cités des Métiers et des Compétences, précise l’institution dirigée par Loubna Tricha.

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«Ces programmes de développement, malgré leur diversité, ont en commun d’être tournés vers la création et l’ancrage de nouveautés (nouveaux standards, nouvelles plateformes, nouvelles méthodes d’apprentissage, etc.), thématiques qui ont naturellement sollicité la mobilisation de l’organisation au niveau central, soit les directions centrales, qui sont directement en charge des aspects de développement corporate afférents», souligne la note de l’OFPPT.

Ces chantiers, initiés dès 2019 et conduits en mode «fast track» et en parallèle jusqu’en 2024, ont englobé les volets ingénierie, standards de formation, infrastructures et équipements, exigeant une stabilité de l’organisation centrale et rendant peu propice l’amorçage de la transformation organisationnelle, ajoute la même source.

Ainsi, poursuit l’office public, tout au long de cette période, l’OFPPT a opté pour une logique managériale centrée sur l’autonomisation, se matérialisant par une démarche de co-construction faisant de chaque direction et de chaque directeur une force de proposition et une source d’initiatives pour propulser la marche en avant de l’institution. Cette optique suppose en retour une responsabilisation renforcée des managers et décideurs ainsi que la nécessité d’une évaluation objective des performances et des résultats, précise la note de l’OFPPT.

Arrivé en 2025 à un stade de maturité avancé dans la mise en œuvre des programmes et projets stratégiques de la nouvelle feuille de route, l’OFPPT estime être entré dans une phase de consolidation. Dans ce contexte, l’institution souligne la nécessité de prendre du recul et de procéder à une évaluation globale quinquennale. Cette démarche concerne notamment plusieurs dossiers et projets stratégiques portés par les entités centrales, chacune dans son périmètre. Elle vise également à réorienter les priorités en concentrant les efforts sur le projet 1 de la feuille de route, dont la mise en œuvre n’a pas encore atteint son niveau optimal, indique l’institution dirigée par Loubna Tricha.

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Ce projet porte sur la mise à niveau intégrée du dispositif national existant. Il repose, d’une part, sur l’adoption et la réalisation des investissements nécessaires à son déploiement. D’autre part, il prévoit l’activation d’une transformation organisationnelle globale, considérée comme un levier essentiel pour la réussite de ce chantier stratégique et la pérennité de ses résultats. Ce projet agit, en effet, sur le socle fondamental du système, à savoir l’établissement de formation et l’ensemble de ses composantes, précise la note de l’OFPPT.

C’est dans ce cadre que l’office public explique avoir jugé nécessaire de changer les responsables à la tête de quatre directions centrales, leurs performances dans la gestion de dossiers et projets importants relevant directement de leurs domaines de compétences répondant peu aux objectifs assignés. Il a ainsi été procédé à la mise en œuvre des démarches administratives et des mesures disciplinaires nécessaires conformément aux règlements en vigueur, ajoute la même source.

Pour les dossiers stratégiques, l’OFPPT affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour aviser la tutelle et les autorités compétentes concernées, tout en engageant des actions correctives et de redressement appropriées en bonne concertation.

Concernant les départs évoqués, ils englobent, en plus de ces changements, des départs à la retraite pour quatre directions centrales ainsi qu’une démission liée à une opportunité de carrière dans le secteur privé pour l’un des ex-directeurs, précise l’institution.

Dans ce contexte, l’office public reconnaît fonctionner actuellement avec une organisation transitoire reposant sur des directeurs centraux par intérim. Une situation qui, loin d’être perçue comme perturbatrice, est au contraire jugée propice à la concrétisation de la transformation organisationnelle attendue depuis plus de cinq ans, nécessitant de consolider une vision commune, de désigner les profils aptes à porter les priorités et d’aligner le comité directeur autour d’objectifs institutionnels clairs et de nouvelles ambitions partagées, selon la note de l’OFPPT.

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Au-delà de la constitution d’une nouvelle équipe dirigeante, cette transformation vise à adopter une structure organisationnelle mieux adaptée aux défis à venir. Elle prévoit notamment de transformer la direction en charge des prestations aux entreprises, historiquement connue sous le nom de Direction de Formation en Cours d’Emploi, en une filiale «OFPPT services for Africa» dotée d’un statut de société anonyme, afin de renforcer l’agilité de l’établissement et de repositionner l’OFPPT comme un acteur majeur des services aux entreprises au Maroc et en Afrique, indique l’office public.

Elle ambitionne également de rationaliser le nombre d’interfaces pilotées directement à chaque niveau organisationnel, la direction générale comptant actuellement plus de vingt-deux directions qui lui sont directement rattachées, dont douze directions centrales et dix directions régionales, précise-t-on.

Au niveau régional, l’opérationnel et le service public continuent d’être assurés selon une logique séparée, notamment au sein des directions régionales qui restent mobilisées pour garantir la qualité et la continuité des services en faveur des jeunes. Ces structures conservent leur autonomie opérationnelle et demeurent les relais directs de l’action publique, y compris dans le cadre d’ajustements régionaux, souligne l’institution dirigée par Loubna Tricha.

Enfin, l’office public insiste sur le fait que la gestion du dispositif de formation professionnelle s’inscrit dans une vision structurée et cohérente, appuyée sur des mécanismes de pilotage éprouvés garantissant la continuité du service, principe fondamental maintenu malgré les évolutions organisationnelles. Il rappelle également que tout processus de transformation s’accompagne à la fois de dynamiques d’impulsion et de phénomènes de résistance au changement, constituant l’un des principaux défis de sa réussite.

S’agissant des postes à pourvoir, des appels à candidature sont en cours de préparation et seront lancés prochainement, conformément aux procédures en vigueur, afin d’assurer la continuité, la stabilité et l’efficacité de l’organisation, conclut la note de l’OFPPT.