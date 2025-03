Tempête Jana: des comités de vigilance pour parer à toute éventualité

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la commune de Had Boumoussa, située dans la province de Fkih Ben Saleh, provoquant de violentes inondations qui ont tragiquement emporté, jeudi 6 mars, un enfant de dix ans. Selon des sources locales, le jeune garçon se trouvait à proximité d’un cours d’eau lorsqu’il a été surpris par des flots déchaînés, entraînant sa disparition, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 10 mars.

Ce week-end, plusieurs provinces du Ryaume ont été placées en alerte météorologique par les services spécialisés en raison de la tempête Jana, venue du sud de l’Europe. Pour faire face à toute éventualité, les autorités locales ont mis en place des comités de vigilance et d’urgence, opérationnels 24 heures sur 24 pendant les trois jours d’alerte. À Azilal, par exemple, le comité de vigilance a pris des mesures préventives en suspendant les cours le samedi 8 mars dans plusieurs établissements scolaires des communes montagneuses, en anticipation des chutes de neige annoncées dans la région.

Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les autorités ont adopté des dispositions similaires, mobilisant l’ensemble des ressources matérielles et humaines pour intervenir dans les zones susceptibles d’être touchées par de fortes précipitations. Certaines directions provinciales de l’Éducation nationale ont également décidé de suspendre les cours, notamment dans les écoles rurales situées à proximité de rivières et de forêts, où les risques de crues soudaines pourraient menacer la sécurité des habitants.

Par ailleurs, des engins ont été déployés pour dégager les routes, porter assistance aux populations en cas d’inondations et ouvrir les chemins et sentiers qui pourraient être obstrués par les chutes de neige prévues dans les montagnes du Rif, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Le gouverneur de Tétouan et le président de la commune ont effectué des tournées d’inspection sur le terrain pendant trois jours afin d’évaluer l’état des infrastructures, suivre les actions entreprises et surveiller les canalisations ainsi que les abords des rivières. À Tanger, les responsables de la commune ont mobilisé des équipes pour déblayer la boue et les débris accumulés dans les égouts et les canalisations, garantissant ainsi une circulation fluide des eaux et prévenant tout risque d’engorgement.