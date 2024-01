Temara: une notaire s’enfuit avec l’argent des clients d’Al Omrane

Les recherches entamées par la police judiciaire de Rabat suite à une plainte déposée par l’avocate du groupe de promotion immobilière Al Omrane contre une notaire accusée d’escroquerie ont découvert qu’elle a quitté le territoire national. L’information est rapportée par le quotidien Assabah dans son édition du 5 janvier.

Avisé, le parquet a donné ses instructions aux éléments de la police judiciaire de la wilaya de la sûreté de Rabat de diffuser un avis de recherche à l’encontre de la mise en cause. Les premiers éléments de l’enquête montrent que la notaire qui a un cabinet à Témara a quitté le territoire national à partir de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à destination de l’Espagne.

Auditionné le représentant légal du groupe Al Omrane a confirmé la plainte de l’avocate en déclarant que la notaire a manipulé les contrats de deux clients et s’est emparée de grosses sommes d’argent dans des circonstances mystérieuses.

C’est une cliente qui a déclenché cette affaire quand elle a constaté que la notaire n’a pas transféré l’argent qu’elle lui a remis dans le compte du groupe Al Omrane relatif l’achat d’un bien foncier. L’enquête préliminaire a montré que la notaire a falsifié plusieurs dossiers en ne régularisant pas la situation de certains biens immobiliers dans le temps imparti. Elle a prétendu au début qu’il s’agissait d’une erreur qu’elle a commise à cause du manque du temps avant que le groupe Al Omrane ne découvre le pot aux roses et ne porte plainte pour abus de confiance et escroquerie.

Le quotidien Assabah souligne que le parquet a demandé d’auditionner les plaignants ainsi que d’autres personnes ayant des liens avec la cession des biens immobiliers via la direction d’Al Omrane.

Ce nouveau scandale survient après que le tribunal de première instance de Temara a condamné une autre notaire connue dans la ville à huit mois de prison ferme pour abus de confiance et escroquerie.