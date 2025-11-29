Société

Taza: un feu ravage plusieurs commerces dans la zone commerciale «Qobbat Assouq»

Un violent sinistre a ravagé, tôt samedi matin, plusieurs commerces de la zone marchande «Qobbat Assouq» à Taza.

Un violent feu s’est déclaré dans les premières heures de ce samedi à l’intérieur de la zone commerciale connue sous le nom de «Qobbat Assouq» à Taza, provoquant d’importants dégâts matériels et blessant un sapeur-pompier mobilisé sur place. Les causes du sinistre restent pour l’instant inconnues.

Par Youssra Jaoual
Le 29/11/2025 à 12h25

Un violent sinistre a ravagé, tôt samedi matin, plusieurs commerces de la zone marchande «Qobbat Assouq» à Taza. L’incendie, dont les flammes se sont propagées rapidement à travers les passages étroits du marché, a fait un blessé parmi les éléments de la protection civile intervenus pour éteindre le feu. La personne touchée a été transportée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Dès qu’elle a été alertée, la police judiciaire a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les causes et les circonstances du déclenchement de l’incendie. L’hypothèse d’un court-circuit électrique circule parmi les commerçants, mais aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.

Les services de la protection civile ont mobilisé toutes leurs équipes et leurs moyens logistiques pour maîtriser les flammes et empêcher leur propagation dans les installations commerciales. Les opérations d’extinction se poursuivent toujours, compte tenu de l’ampleur des dégâts subis par ce marché populaire.

#feu#zone commerciale#Incendie#Taza

