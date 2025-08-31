Taroudant au rythme de grands projets de développements

Plus d’un milliard de dirhams investis dans des projets de développement et de reconstruction à Taroudant. (M.Oubarka/Le360)

De vastes projets de développement ont été lancés dans la province de Taroudant, portant principalement sur les infrastructures de base telles que les routes, les ouvrages d’art, l’assainissement liquide, l’eau potable, les équipements socio-sportifs, les établissements scolaires et bien d’autres, pour un coût financier très important.

Abderrahim Beloukat, chef du service de l’action sociale à la préfecture de Taroudant, a précisé que le premier programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) comprend 91 projets, dont 11 projets concernant les routes et ouvrages d’art et 78 projets relatifs à l’eau potable, ainsi que l’équipement de plusieurs établissements scolaires et institutions de protection sociale en panneaux solaires.

Il a ajouté, dans une déclaration à Le360, que d’autres projets portent sur la construction, la création, la réhabilitation et l’équipement de plusieurs terrains de sport au sein des établissements scolaires et des institutions sociales de la province, avec 32 terrains multisports, s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration des infrastructures et des indicateurs de développement visés par les programmes de l’INDH.

De son côté, Nabil Majdi, directeur provincial du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Taroudant indique: «l’opération a inclus le lancement des travaux de 48 terrains de proximité, répartis sur 5 districts et 48 communes de la province».

Selon lui, ces terrains concrétisent les hautes orientations royales contenues dans le dernier discours du Trône appelant à une justice territoriale à travers tout le Royaume. Par ailleurs, la grande salle couverte de Taroudant sera équipée selon les normes des différentes disciplines sportives qui y seront pratiquées, pour un budget d’environ 5 millions de dirhams, financé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Dans le même contexte, le gouverneur de la province, Mabrouk Tabet, a donné le coup d’envoi au projet de restauration et de réhabilitation des murailles historiques de la ville de Taroudant. «Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, financé par l’Agence pour le développement du Grand Atlas, pour un budget de 40,23 millions de dirhams», a-t-il précisé

À cette occasion, il a également été procédé à la présentation du projet de restauration des portes historiques de Taroudant (Bab Khamis – Bab Zarkan – Bab Oulad Bounouna), financé par la direction régionale de la Culture pour un montant de 4,53 millions de dirhams, toujours dans le cadre du programme d’urgence lié au séisme d’Al Haouz.

Dans la commune de Oulad Teima, le gouverneur a lancé les travaux de construction d’un complexe socio-sportif, pour un coût avoisinant 34,5 millions de dirhams. Il a aussi été procédé à la présentation du projet d’achèvement de la deuxième tranche des travaux d’assainissement liquide au quartier Ben Khiyi, pour un budget d’environ 6 millions de dirhams.

Dans la commune de Sidi Ouaziz, cinq projets de développement ont été lancés. Le premier concerne l’élargissement et le renforcement de la route régionale n°110, sur un tronçon de 10 km, financé par l’Agence pour le développement du Grand Atlas et la direction provinciale de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, pour un montant de 54,2 millions de dirhams.

Le deuxième projet porte sur le programme de réhabilitation du réseau routier classé, dans le cadre du programme d’urgence de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées par le séisme d’Al Haouz, financé également par les mêmes organismes, pour un montant de 767 millions de dirhams.

Dans la même commune, il a été présenté le programme de réhabilitation des axes routiers endommagés par les inondations de septembre 2024 dans la province de Taroudant. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme 2024-2026 de réhabilitation des zones touchées par les inondations dans le sud-est du Royaume, financé par le ministère de l’Intérieur et le Fonds national de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, pour un montant de 104,6 millions de dirhams.

Les deux autres projets concernent le secteur de l’eau:

–Le premier est le programme d’alimentation en eau potable du monde rural pour l’année 2024, financé par la direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau, pour un budget de 24,3 millions de dirhams ;

–Le second concerne le programme d’alimentation en eau potable des communes touchées par le séisme d’Al Haouz, également financé par la même direction, dans le cadre du programme d’urgence de reconstruction et de réhabilitation.

Ces projets, lancés à l’occasion des festivités nationales marquant le 26ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône, mobilisent un budget global de 1,051 milliard de dirhams.