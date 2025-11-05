Société

Tanger: les garderies sous le prisme des autorités compétentes

Une salle d'accueil et d'éveil dans une crèche. 

Revue de presseSuite au décès d’un nourrisson âgé de moins de huit mois dans une garderie de la ville de Tanger, les autorités locales se sont mobilisées pour réformer le secteur, alors que l’enquête judiciaire relative au drame est toujours en cours. Les détails dans cette revue de presse provenant du quotidien Al Akhbar.

Les autorités locales de Tanger viennent de mettre en place une commission d’inspection afin d’examiner les circonstances exactes dans lesquelles le décès du nourrisson a eu lieu dans une crèche privée de la ville.

Cette commission, composée des éléments des affaires sociales et sanitaires, des services de la protection civile, de la commune urbaine de la ville et de l’éducation nationale, effectue des inspections dans les garderies de la région ainsi que dans les établissements de l’enseignement préscolaire.

D’après les sources du quotidien, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 6 novembre, ladite commission examine depuis quelques jours les conditions d’accueil, qui devraient être conformes aux normes d’hygiène et de sécurité, ainsi que les compétences du personnel, qui doit être qualifié. L’inspection passe également au peigne fin la question des autorisations relatives à l’exercice de cette activité, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accueillis, suivis et traités les nourrissons et les bébés.

Selon les mêmes sources, il s’est avéré que certaines garderies de la ville exercent dans des conditions qui ne respectent pas les lois en vigueur et ne disposent pas de conditions d’accueil conformes aux normes d’hygiène et de sécurité.

Dans ce sillage, des voix de la société civile se sont élevées pour appeler les autorités compétentes à mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux de ces établissements et à ne pas se limiter à des missions d’inspection occasionnelles.

Elles ont souligné que le drame ayant secoué la ville suite au décès du nourrisson devrait interpeller les autorités compétentes afin de réformer le secteur et l’aligner sur les normes professionnelles.

L’enquête judiciaire relative au décès de ce nourrisson se poursuit toujours, rappellent les sources du quotidien, en attendant les résultats de l’autopsie qui détermineront les circonstances exactes de la mort et les responsabilités des femmes qui gèrent la garderie.

