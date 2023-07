Signature d’une convention relative à la digitalisation du processus d’ouverture des crèches au Maroc

«Nous avons décidé de digitaliser l’opération de création des crèches à travers un processus simple et efficace, car il n’est plus admis de laisser attendre un investissement pendant presque un an et demi pour obtenir une autorisation» d’ouvrir des classes du préscolaire dans le privé, a affirmé Mehdi Bensaïd, ce vendredi à Rabat, lors de la cérémonie de signature de la convention.

«Au moment où nous avons besoin de crèches, la lenteur administrative pénalise ce secteur et éloigne les investisseurs», a martelé le ministre, soulignant qu’«ouvrir une crèche, c’est alléger les charges des femmes et c’est l’une des raisons qui a poussé à la mise en place d’un processus de digitalisation de ce secteur».

La ministre déléguée à la Transition numérique, Ghita Mezzour, a abondé dans le même sens en soulignant que «l’ouverture de nouvelles crèches au Maroc est très importante dans la phase actuelle du système éducatif», avant de féliciter les équipes des deux ministères pour avoir mis en place ce dispositif numérique «appelé à se développer».

«Le long retard administratif pour la délivrance des autorisations pénalise l’investisseur. Il faut gagner du temps et faciliter la tâche», a-t-elle insisté, indiquant que «ce format de digitalisation sera reproduit en faveur d’autres administrations et services».