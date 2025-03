Tanger: écoles fermées et état d’alerte maximale face à la tempête Jana

Depuis la fin de la semaine dernière, la ville de Tanger est en état d’alerte maximale en raison de l’approche de la tempête Jana sur les côtes nord du pays.

Cette situation suscite de vives inquiétudes quant à ses impacts potentiels sur la ville, habituée aux perturbations météorologiques violentes en hiver.

Cette tempête, la première du genre, s’accompagne de fortes précipitations, ce qui a poussé les autorités locales à prendre des mesures préventives pour protéger la population et les biens, relèvent les quotidiens Al Ahdath Al Maghribia et Al Akhbar dans leurs éditions respectives du mardi 11 mars.

Les responsables surveillent de près ses effets sur les infrastructures et les services essentiels, d’autant plus que des avertissements signalent une possible persistance du phénomène tout au long de la semaine.

Dans ce contexte, souligne Al Akhbar, il a été décidé de suspendre les cours dans les établissements scolaires dès lundi, et ce à titre préventif, afin d’assurer la sécurité des élèves.

Cette mesure pourrait être prolongée en fonction de l’évolution de la situation, notamment face aux risques d’inondations dans certaines zones basses de la ville.

«La suspension vise à réduire les dangers liés aux déplacements des élèves dans des conditions météorologiques difficiles», écrit-on.

La suspension des cours concerne les établissements situés dans les communes d’Anrki, Tiloukit, Zaouiat Ahensal, Aït Mohammed, Aït Abbas, Tabant, Aït Boulli, Aït Bilal, Aït Tamellil et Aït Amdis, en raison de l’impact des conditions météorologiques instables dans ces zones, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Les autorités ont précisé que les comités de vigilance locaux conservent le pouvoir de prendre les décisions appropriées concernant la suspension des cours dans d’autres établissements, en coordination avec les autorités locales et la cellule de vigilance.

Dans le même objectif de sécurité, toutes les traversées maritimes vers les ports espagnols ont été suspendues.

Il a également été interdit aux bateaux de pêche traditionnelle de prendre la mer, tandis que les autres embarcations ont été mises en garde contre les dangers de la navigation dans ces conditions météorologiques défavorables au niveau du port de Tanger.

La protection civile a déployé ses équipes dans les rues et les zones sensibles de la ville afin d’intervenir en cas d’urgence, notamment en cas d’inondation des quartiers résidentiels ou d’accidents causés par les vents violents.

Les autorités ont également renforcé les équipes d’intervention rapide et intensifié la coordination avec les forces de l’ordre et les autorités locales pour assurer une réponse immédiate à toute situation critique liée à la tempête.

«Malgré l’état d’alerte dans plusieurs grandes artères de la ville, certaines zones périphériques restent négligées», ont indiqué des sources locales.

Des quartiers comme Houmat Al-Haddad, Bir Chifa, Al-Aouama, Ben Dibane et Dradeb, fortement peuplés et situés à proximité des cours d’eau, sont particulièrement vulnérables face aux intempéries», explique Al Akhbar.

Par ailleurs, écrit Al Ahdath Al Maghribia, la Ligue régionale de football de Béni Mellal-Khénifra a annoncé, le samedi 8 mars, le report de tous les matchs du championnat régional à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques instables.

Dans un communiqué, la Ligue a précisé que cette décision visait à garantir la sécurité des joueurs et de toutes les parties impliquées dans l’organisation des matchs, d’autant que les mauvaises conditions météorologiques devraient persister jusqu’à la fin de la semaine.

La Ligue a indiqué qu’elle annoncerait ultérieurement les nouvelles dates des matchs reportés.