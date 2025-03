Alerte Météo: fortes pluies et orages demain mardi au Maroc

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses sont prévues mardi de 05h à 23h, avec des cumuls allant de 50 à 70 mm, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Larache, Kenitra, Sidi Kacem, Tetouan, Chefchaouen, Ouezzane, Taounate, Taza et Al Hoceima, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène, avec des cumuls allant de 25 à 35 mm, se produira mardi de 13h à 23h dans les provinces de Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Khemisset, Ifrane et Khenifra, conclut la même source.

Jana: la fin d’une première moitié d’hiver bien sèche

Plusieurs régions du Royaume ont enregistré d’importantes précipitations durant le week-end, mettant fin à une première moitié d’hiver marquée par un déficit pluviométrique, a affirmé, lundi, le chef du service partenariat et communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), Houcine Youabed.

«Ces précipitations ont concerné l’ensemble du pays, du Nord aux provinces du Sud, en passant par les régions intérieures, le Centre et l’Est du Maroc», a indiqué Youabed dans une déclaration à la MAP, précisant que durant les dernières 48 heures, «nous avons enregistré plus de 82 mm de pluie à Tanger, 66 mm à Rabat et 42 mm à Casablanca. Les reliefs de l’Atlas et les régions du Souss ont également été touchés».

Ces précipitations résultent d’une dépression profonde baptisée Jana qui a affecté l’Europe de l’Ouest avant d’atteindre le Maroc, a-t-il poursuivi, expliquant que cette dépression a généré d’importantes quantités de pluie, indispensables après plusieurs mois de sécheresse.

Des pluies et de la neige toute la semaine

Les perturbations météorologiques devraient se maintenir tout au long de la semaine. «Une succession de dépressions persistera dans le pays, avec des précipitations attendues sur le Rif, le Moyen et le Haut Atlas, ainsi que sur les plaines atlantiques nord», a fait savoir Youabed. Des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs dépassant les 1.600 mètres d’altitude, a-t-il relevé, notant que «d’ici jeudi, des précipitations modérées à fortes toucheront plusieurs régions, notamment Tanger, le Rif et les plaines atlantiques».

Il a souligné l’importance de ces précipitations, bien que tardives, et qui restent bénéfiques pour l’agriculture et les ressources hydriques du pays, affirmant qu’elles contribueront à la reconstitution des nappes phréatiques et profiteront aux cultures printanières.Toutefois, la DGM appelle à la vigilance en raison des risques d’inondations et de crues soudaines.

«Il est important de suivre les bulletins d’alerte météorologique et d’éviter toute imprudence, notamment dans les oueds», a averti Youabed. Après un début d’hiver sec, cette séquence pluvieuse représente une opportunité pour l’agriculture et la gestion des ressources en eau, dans un contexte climatique marqué par des fluctuations de plus en plus marquées.