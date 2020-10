© Copyright : DR

Une réunion urgente s'est tenue au siège de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce mardi 27 octobre au matin. A l’issue de cette réunion, les autorités ont annoncé un ensemble de nouvelles mesures restrictives à l’occasion de la fête du Mawlid, des vacances scolaires et de la Marche Verte.

Selon nos sources, ces nouvelles mesures restrictives entreront en vigueur dès demain, mercredi 28 octobre, et seront maintenues jusqu’au mercredi 11 novembre prochain.

Les autorités locales ont décidé de fermer les cafés et des commerces de la ville à 22 heures et d'interdire d'y diffuser les matchs de football. Les restaurants devront quant à eux fermer à 23 heures. Les règles de distanciation sociale et les 50% de capacité d’accueil devront être respectés par l'ensemble de ces établissements. Le port du masque sanitaire reste quant à lui obligatoire.

Le gouverneur de Tanger a rappelé la nécessité d’un respect strict de ces mesures. Selon des sources locales interrogées par Le360, tout manquement ou non-respect de ces mesures sera sanctionné par la fermeture totale de l'établissement qui a contrevenu à ces mesures pour une période de trois jours.

Ces nouvelles mesures interviennent au lendemain d'une décision, rendue par les autorités locales, de restreindre l’accès à la ville. Depuis hier soir, il est en effet interdit de se rendre à Tanger ou de quitter la ville sans disposer préalablement d’une autorisation exceptionnelle de déplacement.