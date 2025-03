Stade « Donor »: entre histoire, polémiques et spéculations

Le Complexe Sportif Mohammed V, anciennement connu sous le nom de Stade Marcel Cerdan, est un lieu emblématique de Casablanca, chargé d’histoire depuis son inauguration en 1955. Sa création en plein centre-ville a eu lieu après l’expropriation d’un terrain de douze hectares pour utilité publique.

Rebaptisé «stade d’honneur» en l’honneur de feu SM le roi Mohammed V à l’occasion des Jeux méditerranéens de 1983 à Casablanca, il a été le témoin de nombreux événements sportifs majeurs et a accueilli des personnalités de tous horizons. Récemment, ce stade a été au centre d’une controverse concernant son éventuelle cession par la mairie de Casablanca. Cette rumeur a suscité de vives réactions parmi les Casablancais, attachés à ce lieu chargé d’histoire et de souvenirs, rappelle le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 14 et 15 mars.

Au fil des ans, le Complexe Sportif Mohammed V a connu de nombreuses rénovations, souvent réalisées dans l’urgence à l’approche de compétitions importantes. Sa gestion a également été mouvementée, passant de la SDL Casa Events à la Sonarges, avant de revenir à la mairie. Plus récemment, des rumeurs ont circulé concernant une possible vente du stade au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports. Cependant, ces informations ont été démenties par les autorités compétentes.

L’avenir du Complexe Sportif Mohammed V reste incertain. Les polémiques récentes soulignent l’importance de ce lieu pour les Casablancais et la nécessité de trouver une solution durable pour sa gestion et sa préservation.