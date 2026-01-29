Société

Soupçons de corruption au port de Tanger Ville: 24 personnes, dont des policiers et des douaniers, visées par la BNPJ

Une vue aérienne du port de Tanger Ville

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert ce jeudi 29 janvier une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, visant vingt-quatre personnes soupçonnées d’implication dans de graves faits de corruption et de contrebande liés au port de Tanger Ville.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 21h00

Parmi les personnes mises en cause figurent six policiers, six fonctionnaires relevant d’une brigade locale de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ainsi que deux agents douaniers. Ils sont soupçonnés de s’être abstenus volontairement d’accomplir des actes relevant de leurs fonctions, à des fins de corruption, d’abus d’influence et de participation à des opérations de contrebande de marchandises et de produits étrangers.

Selon les éléments communiqués, l’enquête fait suite à des informations précises fournies par les services de la DGST, faisant état de l’implication présumée de certains fonctionnaires dans la violation des procédures de contrôle du passage des marchandises au niveau du port de Tanger Ville. Ces pratiques auraient consisté à intervenir en faveur de certaines personnes afin d’éviter les contrôles douaniers, en contrepartie de commissions financières perçues à titre de pots-de-vin.

Les investigations menées ont permis d’identifier plusieurs bénéficiaires présumés de ces actes de collusion, ainsi que les fonctionnaires suspectés d’y avoir pris part. L’ensemble des personnes concernées a été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire sur instruction du parquet, afin de déterminer le degré et l’étendue de leur implication dans les infractions et actes criminels reprochés.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées, complices ou bénéficiaires de ces faits, dans le cadre d’une procédure visant à établir toutes les responsabilités et à faire toute la lumière sur cette affaire.

#Tanger#BNPJ#Douane#port#Corruption

