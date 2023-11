Signature d’un partenariat entre le golfeur marocain Ayoub Lguirati et Mazagan Beach & Golf Resort

Ce partenariat consiste à associer le nom de Mazagan Beach & Golf Resort à celui d’un champion marocain international de golf, une discipline de plus en plus démocratisée au Maroc grâce aux efforts de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG), présidée par le prince Moulay Rachid. Cette collaboration vise à mettre en avant une valeur clé de la société: la réussite par le sport.

Mazagan Beach & Golf Resort s’engage à accompagner Ayoub Lguirati dans sa carrière golfique et met à sa disposition, entre autres, toutes les infrastructures du Resort pour optimiser ses divers entraînements et concentrations. «Nous sommes fiers d’accompagner Ayoub dans son aventure chargée de passion et d’ambition et nous lui souhaitons plein de succès dans sa carrière», indique Jacques Claudel, directeur général de Mazagan Beach & Golf Resort.

Palmarès de Ayoub Lguirati

2023

- Champion arabe professionnel;

- Premier golfeur arabe à jouer une saison complète sur un circuit asiatique;

- Vainqueur du Maroc Elite Tour Mohammedia.

2022

- Premier golfeur arabe à jouer une saison complète sur un circuit européen.

2021

- Champion du Maroc professionnel.

- Vainqueur Omnium Tony Jackline avec un score historique -21.

2019

- Premier de l’Ordre du mérite national professionnel.

2018

- Passage professionnel en janvier;

- Vainqueur de son premier tournoi pro Atlas Pro Tour.

2017

- Premier amateur à passer le cut du Trophée Hassan II;

- Seul marocain amateur qui passe les PQ1 European Tour.

2015

- Vainqueur de l’Atlas Pro Tour (tournoi professionnel) en tant qu’amateur.

2013 & 2014

- Vainqueur de la Coupe du Trône avec l’équipe d’Agadir.

2010, 2011, 2012

- Champion arabe des moins de 18 ans, médaille d’or.

2009

- Champion arabe des moins de 15 ans, médaille d’or.