Escapade sur la côte atlantique à Mazagan Beach & Golf Resort

Soleil, plage, piscines, plaisirs gastronomiques et une panoplie activités, tous conférés pour faire dorloter les convives et de booster leur vitalité.

Dans l’enceinte délectable du Mazagan Beach & Golf Resort, les hôtes sont invités à une épopée culinaire prodigieuse. Les amateurs des délices iodés seront comblés au Sel de Mer, les passionnés de la gastronomie française au restaurant la Cave, tandis que Bushra by Buddha-bar emmènera les enthousiastes de la cuisine moyen-orientale moderne dans le tourbillon de saveurs du nouveau menu concocté par le célèbre chef Joe Barza. Au bord de la piscine, l’Oasis offrira un moment de rafraîchissement avec des plats exquis et des cocktails désaltérants.

L’été se prolonge en bord de mer avec Buddha-Bar Beach qui continue à exposer des saveurs asiatiques et des cocktails revigorants sublimés par l’atmosphère musicale du restaurant. Quant à lui, Beach Barbecue régalera les clients avec des mets alléchants servis au restaurant ou sur les transats pieds dans l’eau.

Sur l’une des plus belles terrasses du Resort, les amateurs de cuisine grecque pourront se régaler à MAZI Garden, qui présente une version moderne et raffinée de plats traditionnels à partager. Dès le mois d’octobre, le restaurant George ouvrira à nouveau ses portes au club-house promettant une aventure culinaire encore plus mémorable.

Côté activités, en forêt ou en bord de mer, Mazagan Beach & Golf Resort abroge l’empreinte du stress. Entre piscines, deux clubs pour les plus jeunes de 3 à 17 ans, VTT, tir à l’arc, équitation, mini-golf, pickleball, football, tennis et golf, l’éventail d’options est infini. Les amateurs de sensations fortes savoureront des moments euphoriques, qu’il s’agisse de surf, de quad, de tyrolienne, de karting, de paintball, de laser-game, d’escalade ou même d’éjection élastique.

Quant au Mazagan SPA, avec ses 19 cabines d’exception, un hammam de 100 m² et des soins individualisés, il constitue le zénith de la réjuvénation, fusionnant l’innovation technologique avec les secrets ancestraux marocains. En partenariat avec les prestigieuses marques « Biologique Recherche » et «Nectarome», le Spa offre une panoplie de traitements de beauté et de soins cutanés, infusant une revitalisation profonde.

En présentant une offre novatrice dédiée à la détente et au farniente, Mazagan Beach & Golf Resort s’érige comme le sanctuaire de choix pour des échappées enchanteresses, ravissant chaque membre de la famille, et célébrant ainsi l’art du bien-être dans toute sa splendeur.

Offre «Escapade sur la côte atlantique» * :

· Hébergement pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans.

· Petit-déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans.

· Réduction allant jusqu’à 20% sur le tarif de la chambre.

· Réduction allant jusqu’à 20% sur une sélection de soins Spa.

· Accès gratuit aux clubs enfants: Kidz et Club Rush.

· Activités de sports, loisirs et bien-être : tennis, VTT, tir à l’arc…

*offres soumises à conditions.