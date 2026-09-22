Sidi Bernoussi: un camion-remorque se renverse sur le boulevard Al Qods et paralyse la circulation

En début de semaine, le boulevard Al Qods, dans l’arrondissement de Bernoussi, a été le théâtre d’un accident. Un camion-remorque chargé de plusieurs tonnes de grains de maïs s’y est renversé, perturbant la circulation dans ce quartier à la fois résidentiel et commercial.

«Les éléments de la Protection civile et de la police se sont immédiatement rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone où s’était répandue la cargaison et de rétablir la circulation, totalement interrompue», rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 23 septembre. Le chauffeur a subi plusieurs blessures et contusions sur différentes parties du corps à la suite du choc et du renversement du véhicule.

Selon les premiers éléments, le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule à la suite d’un problème de freinage. La cabine aurait alors dévié de la chaussée, chevauché le trottoir adjacent, puis basculé sur son flanc droit. Le renversement a entraîné l’ouverture du couvercle de la remorque, dispersant plusieurs tonnes de maïs sur une vaste portion du boulevard Al Qods. La circulation a été interrompue dans les deux sens et l’avant d’un véhicule stationné a été endommagé.

Légèrement blessé, le chauffeur a rapidement été transporté à l’hôpital Al Mansour dans une ambulance de la Protection civile pour y recevoir les soins nécessaires. «De leur côté, les agents de la police de la circulation ont dévié les véhicules vers les axes secondaires avoisinants afin d’atténuer les embouteillages causés par l’accident. Ils ont également fait appel à des dépanneuses pour redresser la cabine et évacuer de la chaussée le camion ainsi que le véhicule endommagé», écrit Al Akhbar.

Cet incident ravive la colère des Casablancais, qui dénoncent la menace que représente la circulation des camions sur les axes urbains pour les piétons et les autres usagers de la route. Ils appellent les responsables de la wilaya de la région de Casablanca-Settat et du conseil de la ville à fixer par voie réglementaire les horaires et les itinéraires de passage des camions-remorques, ainsi qu’à interdire leur circulation sur les axes traversant les zones densément peuplées durant les heures de pointe, afin de prévenir de tels accidents.