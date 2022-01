© Copyright : DR

La cour d’appel d’El Jadida a condamné, mardi dernier, à cinq ans de prison ferme, un individu accusé d’attentat à la pudeur sur un mineur. le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 21 janvier, que l’accusé, marié et père de trois enfants, a agressé sexuellement un enfant de six ans. La victime, traumatisée, a raconté à sa mère comment le mis en cause l’avait attiré dans un cimetière de douar Slahma à Sidi Bennour, pour abuser de lui après lui avoir acheté des glaces.

La mère s’est d’abord rendue chez le mis en cause, non loin de chez elle, où elle a informé son épouse du crime de son mari. Elle s’est ensuite dirigée vers la gendarmerie pour déposer plainte contre le présumé coupable. Dans le but d’approfondir l’enquête, les éléments du service judiciaire de la gendarmerie ont entendu l’enfant qui a confirmé la déclaration de sa mère, présente à cette audition. Dès lors, les gendarmes ont avisé le parquet général qui a ordonné l’arrestation du suspect.

Le quotidien Assabah rapporte que l’accusé a nié avoir abusé de l’enfant en relatant une autre version des faits. Il a ainsi déclaré aux enquêteurs que ce jour-là, il s’est rendu à l’épicerie pour acheter des glaces à ses enfants. C’est là qu’il a rencontré l’enfant qu’il connait bien puisque, dit-il, ses parents habitent dans une maison proche de la sienne. Toujours selon sa déclaration, la victime lui aurait demandé de l’argent pour acheter une glace. Il lui aurait remis, poursuit-il, deux dirhams avant de quitter les lieux pour rentrer chez lui.

Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs qui l’ont présenté devant le procureur du Roi qui l’a poursuivi, en état d’arrestation, pour attentat à la pudeur et l’a présenté devant le juge d’instruction. Après avoir auditionné l’accusé et la partie civile, le magistrat l’a déféré devant le tribunal de première instance de Sidi Bennour. Une décision qui n’a pas plu au procureur général du Roi qui a interjeté appel auprès de la chambre correctionnelle qui, après délibérations, a requalifié le chef d’accusation en crime pour présenter l’accusé devant la cour d’appel d’El Jadida.