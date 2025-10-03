Services publics: le Médiateur du Royaume lance les Forums de la gouvernance

Dans le cadre de ses missions constitutionnelles en tant qu’institution nationale indépendante chargée de défendre les droits dans les relations entre l’administration et les citoyens, le Médiateur du Royaume annonce le lancement d’un nouveau programme intitulé «Forums de la gouvernance des services publics».

Ce programme s’inscrit dans les dispositions de la loi régissant l’institution, notamment celles relatives à la promotion des principes de bonne gouvernance administrative et à l’amélioration de la performance des services publics. L’article 46 de cette loi autorise le Médiateur à organiser des forums nationaux et régionaux pour enrichir la réflexion et le dialogue autour des enjeux de gouvernance, des droits des usagers et de la modernisation de l’administration, tout en contribuant au renforcement de l’édifice démocratique.

Dans la continuité de sa démarche participative fondée sur le dialogue et l’écoute, déjà amorcée à travers le programme «Administration de l’Égalité» et l’atelier de concertation civile du 17 septembre dernier, l’institution entend élargir son ouverture aux acteurs de la société civile, aux mouvements citoyens et aux organisations féminines.

La première édition des forums, prévue pour cette année, sera consacrée au thème «Les services de santé publique». Elle vise à impliquer les jeunes, les associations, les experts et les professionnels du secteur dans l’élaboration de propositions concrètes pour améliorer la gouvernance administrative et la qualité des services de santé.

Des rencontres ouvertes, des séances d’écoute et des ateliers de dialogue seront organisés à l’échelle nationale, régionale et locale, en partenariat avec des associations de jeunes et des acteurs civiques. En parallèle, des plateformes numériques seront mises en place pour recueillir les idées, les expériences et les propositions relatives à la gouvernance du secteur de la santé, dans sa relation avec les citoyens.

À travers cette initiative citoyenne, le Médiateur du Royaume espère encourager une pratique démocratique participative dans la gestion du débat public autour des politiques publiques, en plaçant les citoyens — et notamment les jeunes — au cœur du processus de réforme.

La date de démarrage des forums sera annoncée ultérieurement.