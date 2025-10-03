Société

Services publics: le Médiateur du Royaume lance les Forums de la gouvernance

Siège de l'Institution du Médiateur du Royaume du Maroc, à Rabat.

Le Médiateur du Royaume annonce le lancement des «Forums de la gouvernance des services publics », une initiative citoyenne visant à renforcer le dialogue entre l’administration et les usagers. Pour cette première édition, consacrée aux services de santé publique, l’institution mise sur l’implication des jeunes, des acteurs civiques et des experts afin de formuler des propositions concrètes pour améliorer la qualité des services et promouvoir une gouvernance administrative plus équitable et participative.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 13h05

Dans le cadre de ses missions constitutionnelles en tant qu’institution nationale indépendante chargée de défendre les droits dans les relations entre l’administration et les citoyens, le Médiateur du Royaume annonce le lancement d’un nouveau programme intitulé «Forums de la gouvernance des services publics».

Ce programme s’inscrit dans les dispositions de la loi régissant l’institution, notamment celles relatives à la promotion des principes de bonne gouvernance administrative et à l’amélioration de la performance des services publics. L’article 46 de cette loi autorise le Médiateur à organiser des forums nationaux et régionaux pour enrichir la réflexion et le dialogue autour des enjeux de gouvernance, des droits des usagers et de la modernisation de l’administration, tout en contribuant au renforcement de l’édifice démocratique.

Lire aussi : Égalité des genres dans l’administration: les mises en garde du médiateur du Royaume

Dans la continuité de sa démarche participative fondée sur le dialogue et l’écoute, déjà amorcée à travers le programme «Administration de l’Égalité» et l’atelier de concertation civile du 17 septembre dernier, l’institution entend élargir son ouverture aux acteurs de la société civile, aux mouvements citoyens et aux organisations féminines.

La première édition des forums, prévue pour cette année, sera consacrée au thème «Les services de santé publique». Elle vise à impliquer les jeunes, les associations, les experts et les professionnels du secteur dans l’élaboration de propositions concrètes pour améliorer la gouvernance administrative et la qualité des services de santé.

Des rencontres ouvertes, des séances d’écoute et des ateliers de dialogue seront organisés à l’échelle nationale, régionale et locale, en partenariat avec des associations de jeunes et des acteurs civiques. En parallèle, des plateformes numériques seront mises en place pour recueillir les idées, les expériences et les propositions relatives à la gouvernance du secteur de la santé, dans sa relation avec les citoyens.

À travers cette initiative citoyenne, le Médiateur du Royaume espère encourager une pratique démocratique participative dans la gestion du débat public autour des politiques publiques, en plaçant les citoyens — et notamment les jeunes — au cœur du processus de réforme.

La date de démarrage des forums sera annoncée ultérieurement.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 13h05
#Santé#Le Médiateur#Gouvernance

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

GenZ212: le gouvernement tend la main mais trace une ligne rouge face à la violence

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

GenZ212. Aziz Akhannouch: le gouvernement disposé à dialoguer au sein des institutions

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Égalité des genres dans l’administration: les mises en garde du médiateur du Royaume

Articles les plus lus

1
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
2
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
3
Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs
4
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
5
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
6
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
7
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
8
GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes
Revues de presse

Voir plus