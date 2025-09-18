Société

Égalité des genres dans l’administration: les mises en garde du médiateur du Royaume

Hassan Tariq, médiateur du Royaume.

Revue de presseL’administration marocaine a été mise en garde par Hassan Tariq, médiateur du Royaume, contre la non-adoption rapide d’un référentiel de valeurs modernes sur l’égalité administrative des genres et la non-protection des institutions nationales qui militent dans ce sens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 18/09/2025 à 22h05

Rabat a abrité, mercredi dernier, une rencontre avec des organisations de la société civile organisée par l’institution du médiateur du Royaume, sous forme d’un atelier interactif.

Organisé sur le thème des enjeux de l’égalité homme-femme dans l’administration marocaine, cet atelier a été marqué par une intervention de Hassan Tariq, médiateur du royaume.

Selon le quotidien arabophone Assabah, dans son édition du vendredi 19 septembre, il a rappelé l’engagement des institutions nationales à respecter les valeurs universelles et à promouvoir la non-discrimination.

Il a également précisé que pour atteindre l’égalité des genres dans l’administration, le législateur et l’administration doivent faire preuve d’une plus grande vigilance.

Hassan Tariq a aussi mis l’accent sur les pas de géant franchis par le Maroc en matière des politiques d’égalité, en application de la vision royale dans ce domaine

Certes, a reconnu le médiateur, le pays a réalisé d’importantes réformes administratives qui ont permis une meilleure représentation de la femme au sein du Parlement et des collectivités territoriales.

Cependant, Hassan Tariq a regretté le retard pris par le pays en matière d’instauration de l’égalité administrative, un chantier qui semble peu préoccuper les acteurs politiques, et ce du moment que l’égalité administrative est intimement liée à la loi.

En effet, pour aller «vers une administration de l’égalité», cela suppose une réflexion collective sur les dispositions juridiques à élaborer et à mettre en œuvre. Un indicateur de l’égalité administrative doit également être élaboré et ancré dans l’action des administrations et dans les politiques publiques.

Cette rencontre a vu la participation de Zineb Chebihi, représentante-adjoint d’ONU Femmes Maroc, qui s’est félicité de la volonté de l’institution d’intégrer «la dimension genre dans l’analyse des textes et pratiques administratives», dans le strict respect des engagements internationaux du Maroc, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

