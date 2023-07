Sensibilisation en milieu scolaire: les cadres de la DGSN ont visité 9.233 établissements

Ces visites s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie intégrée de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dédiée, durant l’année scolaire 2022-2023, à accompagner et à sécuriser les établissements scolaires au niveau national, avec un programme portant sur, outre les opérations sécuritaires menées au niveau des périmètres de ces établissements, des séances de sensibilisation au profit des élèves, tous niveaux confondus.

Sur l’ensemble des établissements bénéficiaires, les écoles primaires s’adjugent une part de 69%, contre 17% pour les collèges et 18% pour les lycées.

Ces séances de sensibilisation, encadrées par des fonctionnaires de la Sûreté nationale, portent sur plusieurs sujets, dont les risques de la consommation de stupéfiants et des comportements négatifs favorisant la délinquance et la criminalité, l’utilisation raisonnable des nouvelles technologies ou encore les dangers de l’exploitation et du harcèlement sexuel.

Au total, 750.853 élèves ont bénéficié de ces séances de sensibilisation, un chiffre qui représente une augmentation de l’ordre de 44% par rapport à l’année scolaire 2021-2022.

Ce programme de sensibilisation en milieu scolaire a été mené en partenariat avec des acteurs associatifs et des associations de parents d’élèves, dans l’objectif de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et de diversifier le contenu des séances.

Ainsi, 3.198 associations et associations de parents d’élèves au niveau national ont été associées à cet effort. Ce bilan s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à protéger le système scolaire des dangers de la criminalité et de la délinquance, à l’appui d’un programme national de sensibilisation en milieu scolaire.