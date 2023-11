Séisme: la deuxième tranche des aides financières mensuelles parvient aux familles sinistrées

Lancée le 1er novembre, l’opération d’octroi de la deuxième tranche d’aides financières aux familles affectées par le séisme d’Al Haouz se déroule selon les plans prévus. L’initiative a pour objectif d’apporter un soutien aux ménages dont les habitations ont subi de sérieux dommages à la suite de la catastrophe survenue le 8 septembre.

«C’est la deuxième fois que l’on touche un montant de 2.500 dirhams. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette assistance. Cette somme nous aide considérablement dans les dépenses quotidiennes», indique un bénéficiaire interrogé par Le360.

«Chacun utilise cet argent selon ses besoins. Certains ont pu louer des logements, d’autres ont acheté des provisions essentielles. Ici, avec les tentes et la mobilisation des FAR, la situation s’améliore», confie une autre bénéficiaire.

Pour assurer la fluidité et l’efficacité de la distribution des aides, des unités mobiles et d’autres ressources techniques et logistiques ont été déployées. Ces unités visent en particulier les zones sinistrées éloignées, garantissant ainsi que chaque famille touchée puisse accéder aux aides.

De plus, en collaboration avec des organismes de paiement agréés, plusieurs mécanismes sont mis à disposition, allant des points de retrait proches aux unités mobiles d’orientation, et même des canaux spécifiquement destinés à répondre aux préoccupations des bénéficiaires.

À noter que les familles n’ayant pas encore bénéficié de ces aides financières auront la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales concernées en vue de les examiner et de statuer à leur propos.