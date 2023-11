Séisme: les nouveaux pupilles de la Nation sont au nombre de 385

Le nombre des personnes ayant droit au statut de pupille de la Nation, après le séisme du 8 septembre 2023, s’élève à 385. Ce chiffre a été dévoilé récemment, lors de la présentation, en commission parlementaire, du budget sectoriel du ministère de l’Intérieur. Ce nombre est nettement supérieur à celui des personnes ayant obtenu ce statut en 2004, après le séisme qui a frappé la région du Rif, et qui étaient 149.

Sur hautes directives du Souverain, un nouveau texte de loi avait été élaboré pour les pupilles de la Nation par le ministère délégué en charge de l’Administration de la Défense nationale.

Lire aussi : Info360. Le décret relatif aux pupilles de la Nation est en vigueur depuis le 1er septembre

Adopté au Parlement et publié au Bulletin officiel, ce texte de loi octroie des allocations mensuelles, et à titre individuel, aux bénéficiaires. Ces allocations, de l’ordre de 1.250 dirhams, vont être débloquées fin décembre et à titre rétroactif depuis septembre 2023.

En plus de cette aide financière, valable pour tous les bénéficiaires jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, la loi prévoit d’autres avantages: la gratuité des soins, y compris des opérations chirurgicales, dans les établissements de santé civils et militaires de l’État, des réduction de tarifs à bord des trains, un soutien financier spécifique à chaque rentrée scolaire et un autre soutien financier pour Aïd al-Adha, la priorité dans l’accès aux établissements d’éducation et de formation ainsi qu’aux bourses scolaires, et enfin la priorité dans l’embauche au sein des administrations étatiques, des établissements publics et des collectivités territoriales.