Séisme d’Al Haouz: à Douar El Bour, les familles commencent à regagner leurs habitations reconstruites

Après plusieurs mois de travaux, dans le cadre de l’opération de reconstruction post-séisme, des familles sinistrées de Douar El Bour, dans la commune d’Ouirgane, relevant de la province d’Al Haouz, ont enfin pu regagner leurs habitations fraîchement réhabilitées, qu’elles avaient quittées après le séisme du 8 septembre.

«Nous sommes extrêmement heureux de retrouver nos maisons nouvellement reconstruites, qui nous protégeront de nouveau de la sévérité du climat montagnard, autant de la chaleur que du froid», s’enthousiasme Ibrahim Aït Ouarah, résident du douar interrogé par Le360, saluant le rôle crucial des autorités provinciales dans les opérations de reconstruction.

Hassan Alouzdini, autre habitant de Douar El Bour, insiste sur la célérité des travaux de reconstruction dans la commune d’Ouirgane et les bonnes conditions dans lesquelles ils se sont déroulés. «C’est une réussite, grâce à la mobilisation des autorités provinciales et des divers intervenants et à l’engagement de la communauté locale», assure-t-il.

Les nouvelles habitations, dont une majorité est actuellement en phase de finition, répondent évidemment aux normes requises en matière de sécurité et de résistance aux séismes, mais respectent également le style architectural et les spécificités esthétiques de la région.

Pour atteindre cette même phase de reconstruction dans toutes les communes de la province d’Al Haouz touchées par le séisme, les autorités provinciales, soutenues par les secteurs concernés, les architectes, les topographes, les bureaux d’études et d’autres intervenants, ont apporté tout le soutien nécessaire aux habitants sinistrés. Le retour de ces familles sous leurs nouveaux toits marque l’aboutissement de plusieurs mois de travail continu.