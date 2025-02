Séisme à Ouezzane: le réseau routier et hydrique épargné

Dans un communiqué diffusé ce mardi 11 février, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a indiqué que ses services aux niveaux central et territorial ont effectué des tournées afin d’évaluer l’impact sur le réseau routier et les installations hydriques de la secousse tellurique qui a frappé, la veille, la province d’Ouezzane et les provinces avoisinantes.

«Aucun dégât n’a été constaté jusqu’ici au niveau des infrastructures routières et des installations hydriques», a assuré le ministère de Nizar Baraka. L’épicentre de cette secousse, d’une magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter, a été localisé dans la commune de Brikcha, relevant de la province de Ouezzane.