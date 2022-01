Sécurité: à l’Institut royal de police, voici comment la DGSN forme ses femmes et ses hommes

A l’Institut royal de police de Kénitra, le principal centre de formation de la DGSN, on assure d’abord une formation de base aux futurs policiers avant de les envoyer sur le terrain.

L’Institut royal de police de Kénitra est l’un des principaux centres de formation de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans cet institut sont fournies de formations de base, en plus de formations continues, à celles et ceux appelés à veiller, sans relâche, sur la sécurité des Marocains et de leurs biens. Explications en images.