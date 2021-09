© Copyright : DR

Kiosque360. Le Laboratoire de la police scientifique de la DGSN a été certifié conforme aux normes organisationnelles et techniques internationales. Cette certification a été délivrée par l’organisme ANAB, après l’audit de toutes les structures et des protocoles de travail de cet établissement.

Le laboratoire de la police scientifique de la DGSN a été déclaré conforme aux normes internationales en matière d’expertise technique judiciaire par un audit international. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 28 septembre, que l’attestation d’accréditation a été accordée, pour la quatrième fois, à cet établissement par l’organisme américain ANAB. Un communiqué de la DGSN indique que le service de l’empreinte génétique, relevant de l’Institut des sciences forensiques, a été soumis, pendant deux semaines, à un audit périodique.

Cet audit s’est penché sur la révision complète et précise des protocoles de travail, ainsi que sur le contrôle des infrastructures et des équipements techniques très pointus que possède ce service. Il faut rappeler que la DGSN avait diffusé une circulaire dans laquelle elle avait défini les bases de la création de l’institut des sciences forensiques (ISF) de la sûreté nationale. Selon ladite note, la nouvelle structure de l’ISF comprend plusieurs divisions et services pouvant traiter les preuves génétiques et les exploiter dans les enquêtes judiciaires.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que l’ISF s’est spécialisé, en outre, dans l’analyse génétique et la détection de toutes sortes d'empreintes, ainsi que dans le traitement des produits stupéfiants et des substances toxiques. L’ISF procède, par ailleurs, à l’examen des armes à feu, des traces numériques et des plateformes électroniques, ainsi qu’aux documents falsifiés. La création de cet institut entre dans le cadre de l’adhésion de la DGSN au processus de modernisation des services de la police scientifique et technique.

Un processus qui avait commencé avec la certification ISO du laboratoire de la police scientifique de Casablanca. Cette attestation d’accréditation certifie que ce laboratoire répond aux normes de qualité et de compétences professionnelles adoptées à l’échelle internationale dans le traitement des preuves et des indices sur des scènes de crime. Autant dire que le maintien, pour la quatrième fois, de cette accréditation par l’organisme américain ANAB confirme la réussite du processus de modernisation des services scientifiques et techniques engagé depuis des années par la DGSN.