VidéoLes réserves du barrage de Bin El Ouidane continuent de baisser avec un taux de remplissage de 10,39%. Situé sur l'oued El Abid, Bin El Ouidane est l’un des plus grands barrages du Royaume ayant une capacité de 1,215 milliard de mètres cubes. Le360 s’est rendu sur place.

Le niveau d’eau a baissé de 50 mètres dans le barrage de Bin El Ouidane relevant du champ d’action de l’Agence du bassin hydraulique d’Oum Errabiî. Cette agence, chargée de fournir de l'eau potable aux grandes villes comme Casablanca et Marrakech, est la plus touchée par la raréfaction de l'eau et la sécheresse que connaît le Royaume.

Interrogé par Le360, Rachid Chahri, ingénieur d'Etat en génie rural à l’Agence du bassin hydraulique de Oum Errabiî, fait savoir que l'année hydrologique 2021-2022 est caractérisée par la sécheresse pour la quatrième année consécutive. Les précipitations totales enregistrées dans le bassin d’Oum Errabiî, jusqu'à la fin du mois d'août 2022, ont atteint 198 mm. Alors que la moyenne des précipitations est de 421 mm, soit un déficit de 53%.

«Cette situation est due aux faibles précipitations. Le volume de remplissage du bassin est de 773 millions de mètres cubes, contre un taux annuel estimé à environ 3.054 millions de mètres cubes, soit un taux de déficit de 75% par rapport à la moyenne», souligne Rachid Chahri.

«Parmi les onze barrages appartenant au bassin d’Oum Errabiî, le barrage de Bin El Ouidane a enregistré le plus grand déficit, atteignant 86%. Cette année, le volume de remplissage du barrage n'a pas dépassé 135 millions de mètres cubes. C’est la plus faible valeur enregistrée depuis la mise en place du barrage», souligne-t-il.

Il ajoute, par ailleurs, qu’au cours de cette année, l'approvisionnement en eau a été arrêté dans plusieurs périmètres irrigués afin de préserver cette denrée vitale, en attendant l'amélioration de la situation hydrologique des barrages.

Environ 160 millions mètres cubes d’eau ont été transférés, depuis le barrage de Bin El Ouidane, pour renforcer celui de Al Massira et ce, malgré la situation critique de son niveau de remplissage. Al Massira alimente en eau plusieurs villes, notamment Casablanca, Settat, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Azemmour et Benguérir.

Cette mesure a été prise afin d’assurer le maintien de l’approvisionnement en eau potable des zones préalablement citées, surtout après que le barrage d’Al Massira a enregistré un taux de remplissage d'à peine 3%.