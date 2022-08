© Copyright : DR

Les volumes d’eau des principaux barrages du Maroc continuent de baisser de manière inquiétante. Selon les données de la Direction générale de l'eau, relevant du ministère de l'Equipement, au 17 août, les retenues des principaux barrages nationaux se limitent à 4,32 milliards de mètres cubes sur une capacité totale de 16,12 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage moyen de seulement 26,8%.

A la même période de l’année dernière, ce taux de remplissage était encore de 42%, soit près de 2,44 milliards de mètres cubes de plus. Tous les barrages n’enregistrent pas le même taux de remplissage. Le barrage Al Wahda, le plus grand du pays (3,52 milliards de mètres cubes), affiche un taux de 45,3%, contre 66,7% une année auparavant.

Celui d’Al Massira, deuxième plus grand barrage du Royaume (2,65 milliards de mètres cubes), qui alimente en eau potable Marrakech ainsi que la partie sud de Casablanca, et qui irrigue les périmètres agricoles des Doukkala, est presque à sec, affichant un taux de remplissage de 4,9% seulement (10,4% il y a un an).

Le barrage de Bin El Ouidane, troisième barrage du pays avec une capacité de 1,21 milliard de mètres cubes, affiche un taux de remplissage de 9,5% (23,2% il y a an).

Quant au barrage Abdelmoumen, l'un des plus importants de la région Souss-Massa, il est littéralement à sec, avec un taux de remplissage de 1,9% (11,2% il y a un an).