Stress hydrique: un appel d’offres lancé pour la réalisation d’une étude sur le projet d’interconnexion de 4 bassins

Barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah.

La Direction de la recherche et de la planification de l’eau, relevant du ministère de l’Equipement et de l’eau, vient de lancer un appel d’offres relatif à l’étude d’impact sur l’environnement naturel et socio-économique et de rentabilité économique du projet d’interconnexion des bassins de Sebou, Bouregreg, Oum Er Rbia et Tensift.

Dans un contexte de changement climatique, de raréfaction des ressources en eau, d’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes, de succession de périodes de sécheresse et de répartition disparate de la pluviométrie entre les régions, la Direction de la recherche et de la planification de l’eau vient de lancer un appel d’offres relatif à l’étude d’impact sur l’environnement naturel et socio-économique et de rentabilité économique du projet d’interconnexion des bassins de Sebou, Bouregreg, Oum Er Rbia et Tensift. Selon le cahier de prescriptions spéciales accompagnant cet appel d’offres, ce projet d’interconnexion vise à assurer une souplesse et une meilleure gestion intégrée des ouvrages hydrauliques, à renforcer la robustesse des systèmes hydrauliques face au changement climatique et à optimiser la gestion des ressources en valorisant les eaux perdues en mer. Il a aussi pour objectif de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la zone côtière Rabat-El Jadida et du Grand Marrakech, de réduire ainsi le déficit en eau structurel enregistré notamment dans les périmètres irrigués des Doukkala et du Haouz Central-N’fis, ainsi que de contribuer à la protection contre les inondations de la plaine du Gharb. Barrages: un taux de remplissage préoccupant, seulement 30,2% au niveau national Ce projet d’interconnexion peut être réalisé en deux phases. La première concerne l’interconnexion du barrage de garde de Sebou et du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah au niveau du bassin du Bouregreg. Quant à la deuxième, elle est relative à l’interconnexion du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah et du barrage Imfout surélevé/Al Massira au niveau du bas Oum Er Rbia. Face à la situation hydrologique actuelle du bassin du Bouregreg, marquée par un déficit alarmant des apports en eau entrant au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, précise ce même document, il a été envisagé d’avancer une première tranche en urgence de la première phase du projet d’interconnexion reliant le barrage de garde/Kodiat Borna et Sidi Mohammed Ben Abdellah, pour un débit de 15m3/s pour subvenir aux besoins en eau potable de la zone d’action d’environ 300 Mm3 annuellement. Les études liées à cette composante du projet sont en cours de réalisation. S’agissant des missions de cette étude, la première a trait à l’identification et la description de la zone d’étude et de l’état des lieux, tandis que la deuxième est liée à l’évaluation des impacts du projet d’interconnexion Sebou-Bouregreg-Oum Er Rbia-Tensift. Gestion de l'eau: 20 nouveaux barrages en attente de construction au Maroc La troisième mission porte sur l’établissement d’un plan de gestion environnemental et social du projet d’interconnexion Sebou-Bouregreg-Oum Er Rbia-Tensift. Quant à la dernière, il s’agit d’élaborer un montage financier, organisationnel et une évaluation de la rentabilité économique du projet d’interconnexion Sebou-Bouregreg-Oum Er Rbia-Tensift. Il est à noter que l'ouverture des plis relatifs à cet appel d’offres est prévue le 3 octobre 2022 dans les bureaux de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau. Le coût estimé des prestations demandées s’élève à 3,99 millions de dirhams. Quant au cautionnement provisoire, il est fixé à 20.000 dirhams.

Par Hajar Kharroubi