Scoutisme: le Maroc tisse des liens avec la Palestine, le Sénégal, la Jordanie et la France

À Bouznika, ce dimanche, des associations de scouts venues de Palestine, du Sénégal, de Jordanie et de France ont salué la proposition de partenariat émanant de l’Organisation du scout marocain, liée au parti de l’Istiqlal.

Cette coopération future a été annoncée lors des travaux du du 8ème Congrès national de l’Organisation du scout marocain, ouverts vendredi par le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, également ministre de l’Equipement et de l’eau, sous le thème «Le mouvement scout et le bénévolat: renouvellement de l’engagement, consolidation de l’identité et construction de l’avenir».

Interrogée par Le360, la délégation palestinienne a remercié le roi Mohammed VI pour sa générosité et sa bienveillance envers les fils de la Palestine. «Nous saluons le Souverain marocain pour l’intérêt qu’il accorde aux Palestiniens», a déclaré la scoute Fatma Abou Aamcha. Une représentante du scoutisme sénégalais Aby Sane a de son côté évoqué la prochaine signature d’un accord de partenariat avec l’organisation du scout marocain.

Vendredi à l’ouverture du 8ème congrès, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a mis en avant «le rôle déterminant de l’organisation dans l’accompagnement des jeunes, la consolidation des valeurs de citoyenneté et de patriotisme chez les nouvelles générations, ainsi que dans la stimulation du sens de la responsabilité et de l’appartenance à la nation». Ce congrès représente une occasion «idéale» pour évaluer les résultats de l’Organisation du scout marocain et définir une nouvelle feuille de route pour l’avenir, en tenant compte des progrès et des grands projets en cours au Maroc dans divers secteurs, a-t-il ajouté.

M. Baraka a insisté sur la nécessité pour l’organisation de s’engager activement dans ce cadre à travers diverses mesures et initiatives, telles que la lutte contre l’analphabétisme numérique et l’encouragement des jeunes à participer aux projets de développement. Le président de la Commission préparatoire nationale du congrès, Mohamed Nawfel Amer, a relevé que ce congrès vise «à renforcer ses structures, tout en renouvelant ses méthodes et sa gestion».

Le programme du congrès, organisé sur deux jours, prévoit des sessions plénières pour approuver les rapports moral et financier, élire le nouveau président de l’organisation et les membres du conseil national. Il faut rappeler que le but du scout marocain est de «favoriser l’éducation et l’épanouissement des jeunes filles et garçons selon les principes d’une formation physique, intellectuelle, morale, sociale et spirituelle, voulus par le fondateur du mouvement du scoutisme et qui correspond à la réalité marocaine».