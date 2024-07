«Sauvons l’année!»: Abdellatif Miraoui appelle les étudiants en médecine grévistes à passer les examens de rattrapage

Abdellatif Miraoui, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.. MAP

À la suite d’une médiation conduite par les parlementaires, la plupart des points de désaccord entre les étudiants grévistes des facultés de médecine et de pharmacie et les ministères de tutelle ont été résolus. C’est ce qu’a affirmé ce lundi 15 juillet, dans une déclaration pour Le360, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Toutefois, la principale revendication des étudiants grévistes, à savoir l’annulation de la décision du gouvernement de réduire la durée des études de médecine de 7 à 6 ans, n’a pas été satisfaite. L’exécutif s’est limité à assouplir sa position, en accordant aux étudiants de 6ème année qui le veulent le droit d’effectuer des stages de formation. «C’est une décision positive», a estimé Abdellatif Miraoui.

«J’invite les étudiants à sauver l’année en passant les sessions de rattrapage prévues le 22 juillet et en septembre», a affirmé le ministre, avant d’indiquer que les étudiants grévistes ne doivent pas sous-estimer «la flexibilité» de son département qui a accordé des «stages facultatifs». «Nous avons répondu positivement à presque toutes les doléances», a-t-il rappelé.

Toujours dans un souci d’apaisement, Abdellatif Miraoui s’est également déclaré favorable à l’annulation des sanctions prises jusqu’ici à l’encontre de certains étudiants grévistes. «Sauvons d’abord l’année, puis nous examinerons la question de l’annulation des mesures disciplinaires», a promis le ministre.