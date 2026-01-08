Salé: vaste recensement des bâtiments menaçant ruine

Les services du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les autorités locales et les services techniques de la ville de Salé, ont lancé une vaste opération de recensement des bâtiments susceptibles de s’effondrer dans plusieurs quartiers. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts préventifs visant à protéger la sécurité des habitants et des passants, tout en réduisant les risques liés à l’effondrement des constructions anciennes, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce vendredi 9 janvier.

Cette opération est menée par des commissions mixtes regroupant des représentants des autorités locales, des services d’urbanisme, de la protection civile, ainsi que des experts et techniciens spécialisés. Ces équipes ont entrepris des visites sur le terrain dans plusieurs quartiers considérés comme faisant partie du tissu urbain ancien afin d’évaluer l’état des bâtiments dont la stabilité est douteuse, a-t-on pu lire.

Les commissions s’appuient sur une documentation rigoureuse, comprenant notamment des prises de vue photographiques et la rédaction de rapports techniques détaillés. Ces rapports permettent de recenser la nature des dommages visibles, l’état de dégradation des structures et le niveau de dangerosité que ces bâtiments peuvent représenter pour leurs occupants ou pour les passants, en particulier dans les ruelles étroites et les zones à forte densité de population.

Cette démarche s’inscrit dans une procédure légale visant à classer les bâtiments selon leur degré de risque. Certains nécessitent des interventions urgentes, d’autres des travaux de restauration ou une évacuation temporaire, tandis que dans les cas extrêmes, la démolition peut s’avérer indispensable lorsqu’un immeuble constitue une menace directe pour la vie des habitants, écrit Al Akhbar.

Ces initiatives interviennent dans un contexte d’inquiétude croissante parmi les citoyens, après plusieurs incidents d’effondrements partiels ou de fissures importantes ayant affecté certaines maisons au cours des dernières années. Les facteurs climatiques, tels que les pluies abondantes et les variations météorologiques, aggravent également la fragilité de ces constructions.

Les rapports établis par les commissions seront transmis aux instances compétentes afin que des décisions appropriées soient prises, conformément à la législation en vigueur, tout en tenant compte de l’aspect social lié à la réinstallation des familles touchées, dans des conditions garantissant leur dignité et leur sécurité. On s’attend à ce que cette opération aboutisse à la constitution d’une base de données actualisée sur les bâtiments menaçant de s’effondrer à Salé. Celle-ci servira de fondement à des interventions futures plus efficaces, contribuera à réduire les risques pesant sur la population et renforcera les conditions de sécurité dans le cadre urbain de la ville.