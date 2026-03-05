Rumeurs d’enlèvements d’enfants: le ministère de l’Intérieur dément l’existence d’une note adressée aux écoles

Le ministère de l’Intérieur a démenti, ce jeudi 5 mars 2026, les informations relayées sur certaines plateformes de réseaux sociaux et plusieurs sites électroniques évoquant l’envoi d’une note aux établissements d’enseignement au sujet d’un prétendu phénomène d’enlèvements d’enfants.

Dans un communiqué, le ministère affirme que les informations diffusées à ce sujet ne reposent sur aucun fondement. Il précise qu’aucune note officielle n’a été émise par ses services à destination des établissements scolaires ni à l’attention d’une quelconque autre institution.

Le département souligne également que les contenus circulant dans ce contexte relèvent de simples allégations et de rumeurs, diffusées sans vérification ni recours aux sources officielles.

Le ministère de l’Intérieur rappelle, par ailleurs, son attachement à l’information du public et appelle les citoyens ainsi que les différents médias à faire preuve de vigilance dans le traitement et la diffusion des informations liées aux affaires publiques.

Il invite également à privilégier les sources officielles et à éviter la propagation de contenus non vérifiés, susceptibles de provoquer confusion et inquiétude au sein des familles et de l’opinion publique.