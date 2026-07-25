Riad Oulfa: la réhabilitation de la rue Al Ouattassiyine avance à Casablanca

La rue Al Ouattassiyine, à Riad Oulfa, sort peu à peu d’un état de dégradation qui pesait sur la circulation du quartier. Selon le président de l’arrondissement de Hay Hassani, Tahar Al Yousfi, ce chantier est financé à hauteur de 5 millions de dirhams par la Commune de Casablanca.

«Vous savez que cette rue était dans une situation très dégradée», affirme Tahar Al Yousfi. L’état de la chaussée générait, selon lui, «une gêne importante pour la circulation, le transport et les déplacements». Une gêne subie au premier chef par «les personnes qui empruntent cette rue», mais aussi par «les habitants en général».

La réhabilitation de la rue Al Ouattassiyine s’inscrit dans un effort de «renforcement et de consolidation des infrastructures» engagé dans l’arrondissement de Hay Hassani. Ce programme, mis en place depuis le début par la Commune de Casablanca, couvre «un ensemble de rues», précise notre interlocuteur.

Aperçu de l'opération de réhabilitation de la rue Al Ouattassiyine. (K.Essalak/Le360)

L’enveloppe allouée par la Commune de Casablanca s’élève à environ 5 millions de dirhams. La rue s’étend sur près de 2 kilomètres, soit un kilomètre dans chaque sens. Selon le président de l’arrondissement, le chantier ne se limite pas à la chaussée, puisqu’il comprend aussi l’aménagement des trottoirs, de part et d’autre de la route.

Tahar Al Yousfi attend de cette réhabilitation qu’elle donne «du cachet et une touche esthétique» au quartier. Il y voit le point de départ d’un programme d’infrastructures qu’il annonce «intensif» pour Riad Oulfa, une zone qui a «souffert d’une infrastructure dégradée pendant des années».