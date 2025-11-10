Revue du web. Mondial U17: le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie et attend le verdict des autres groupes pour une place en huitièmes.

Société

Revue du webMondial U17: le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie et attend le verdict des autres groupes pour une place en huitièmes; Tanger: un Tiktokeur provoque la colère de ses voisins, lassés du tapage et de sa «mauvaise image»; Cameroun: crise ouverte entre le sélectionneur et la fédération avant les barrages du Mondial 2026 à Rabat... Round-up.

Par La Rédaction
Le 10/11/2025 à 18h14

Mondial U17: le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie et attend le verdict des autres groupes pour une place en huitièmes

Tanger: un Tiktokeur provoque la colère de ses voisins, lassés du tapage et de sa «mauvaise image»

Cameroun: crise ouverte entre le sélectionneur et la fédération avant les barrages du Mondial 2026 à Rabat

#Mondial U17#Maroc#Football#Tanger#TikTok#Cameroun#mondial 2026

Société

