Revue du web. Mondial U17: le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie et attend le verdict des autres groupes pour une place en huitièmes.

Le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie lors du Mondial U17.

Mondial U17: le Maroc s’impose sur le score historique de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie et attend le verdict des autres groupes pour une place en huitièmes

🚨 Le Maroc 🇲🇦 𝑬𝙓𝑷𝙇𝑶𝙎𝑬 la Nouvelle-Calédonie 🇳🇨 (16-0) a la Coupe du Monde U17 ! 🚀😱🔞 pic.twitter.com/7QsHNgdtL2 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 9, 2025

16-0. Bravo les petits. Maintenant faut attendre et assumer. — Erostrate (@Erostrate4ever) November 9, 2025

🔙🎙️ Nabil Baha : « On n’a pas encore montré notre 𝗩𝗥𝗔𝗜 𝗩𝗜𝗦𝗔𝗚𝗘. »



🇲🇦 Maroc 16-0 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie

Si c’est ça le vrai visage, on veut plus jamais voir le faux 😭🔥pic.twitter.com/d5bO8jPGmM — FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 9, 2025

Le Maroc a infligé une lourde défaite (16-0) à la Nouvelle-Calédonie lors de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde U17. Le match a notamment été marqué par 81 tirs, dont 78 des Marocains.



➡️ https://t.co/k5GOFez05L pic.twitter.com/MzKrBWepZp — L'Équipe (@lequipe) November 9, 2025

¡¡HISTORIA PURA!! ¡¡RÉCORD LEGENDARIO!! Marruecos venció ¡¡16-0!! a Nueva Caledonia en el Mundial U17. Los golearon desde el tramo inicial del partido, pero todo se terminó de romper cuando Nueva Caledonia se quedó con 9 jugadores. Estamos ante LA MAYOR GOLEADA EN TODA LA… pic.twitter.com/FvG92zFKAD — Invictos (@InvictosSomos) November 9, 2025

Cameroun: crise ouverte entre le sélectionneur et la fédération avant les barrages du Mondial 2026 à Rabat

🇨🇲 À cinq jours de la 1/2 des barrages africains Cameroun - RDC, le coach des Lions Indomptables Marc Brys reste introuvable !!



❌️ L'entraîneur belge a refusé de retourner à Yaoundé et n’a toujours pas annoncé la liste des joueurs convoqués 😳



La fédération envisage… pic.twitter.com/d6FRksUsvI — LE TRUC ? (@letrxc) November 8, 2025

📰 TENSION AUTOUR DE LA LISTE DES LIONS : MARC BRYS EN GRÈCE / BELGIQUE OU MAROC, LA FECAFOOT APPELLE À YAOUNDÉ ! 🇨🇲 #lequipe237



La situation entre Marc Brys et la FECAFOOT continue de créer la polémique. Selon nos informations, le sélectionneur national a transmis la liste des… pic.twitter.com/UNujDQLraw — L’equipe237 (@LEquipe237) November 9, 2025

Marc Brys déjà au Maroc ? Le clash continue avec la FECAFOOT ! La liste officielle est tombée !🔥 pic.twitter.com/YERT0g2YuD — 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝟮𝟯𝟳 (@Insidefoot237) November 9, 2025

Coup de théâtre au #Cameroun à moins d'une semaine du match de demi finale des barrages africains de la Coupe du Monde contre les léopards de la RDC 🇨🇩



Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, refuse de retourner à Yaoundé pour annoncer officiellement sa liste des… pic.twitter.com/WqOEDbFiVd — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) November 8, 2025

🔴 INCROYABLE | Marc Brys et son assistant sont déjà au Maroc sans avoir rendu public la liste des joueurs convoqués. 🙄🦁🇨🇲



@mc_foot_237 pic.twitter.com/VNZlALQmWI — MC_Foot (@MCFoot237) November 9, 2025