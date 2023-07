Revue du web. Mondial 2030: les rumeurs sur le retour de l’Ukraine dans le dossier de candidature font jaser

Nième fake news du journal @lequipe



Merci @Izemanass et @Le360fr pour la mise au point



La candidature pour la coupe du Monde 2030 c’est : 🇲🇦🇪🇸🇵🇹



Et on fera tout pour l’emporter 🤲 https://t.co/H9zuwUaKj3 pic.twitter.com/9wEhuQnMLQ