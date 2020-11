Said Naciri, hospitalisé après avoir contracté la covid-19.

© Copyright : DR

Kiosque360. Les messages de soutien en faveur de Said Naciri et Adil Elmiloudi se multiplient, retour des mesures restrictives à Agadir pour lutter contre la propagation du coronavirus, Decathlon décide de boycotter Cnews pour islamophobie. Round-up.

Sur Facebook, des messages de soutien à deux personnalités du showbiz victimes de problèmes de santé se multiplient: il s'agit de l'humoriste Said Naciri, hospitalisé après avoir contracté la covid-19, et du fantasque Adil Elmiloudi, dont on ignore les raisons de l’hospitalisation.

Coronavirus: des mesures de restrictions à Agadir pour faire face à l’augmentation des cas d’infection.

Agadir

Un re confinement partiel.

Est ce la solution ? — Mohamed Elouadnouni (@MElouadnouni) November 21, 2020

A 15 h les petits commerce ferment. Vous sortez du travail à 16h30, et pour acheter drham d n3na3, allez à aux grandes surfaces

Corrona fiha l3iaqa — Mohamed Elouadnouni (@MElouadnouni) November 22, 2020

Covid-19 : les autorités durcissent les mesures de prévention à Agadir pic.twitter.com/Um1evBKvv6 — Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) November 22, 2020

Agadir ferme à la casablancaise — usain (@us_ain) November 21, 2020

France: la chaîne d’équipements sportifs Décathlon décide de boycotter la chaîne info Cnews en protestation contre les propos islamophobes qui y sont tenus régulièrement.

Bonne nouvelle !!

On apprend que @Decathlon a décidé de retirer ses publicités de @CNEWS...

Alors c'est réglé, faisons tourner et exploser le hashtag #BoycottDecathlon

Et d'ailleurs pourquoi leurs magasins seraient ouverts ?

Sont-ce des produits essentiels qu'ils vendent ? https://t.co/R7mvkMBee3 — Verlaine (@__Verlaine__) November 21, 2020

Les vieux racistes ils ont lancé le #BoycottDecathlon comme si ils faisaient du sport ptdrrrrrrr — Saliminho (@mnrvpas) November 21, 2020

Coup dur pour le monde du sport : Nadine Morano quitte Décathlon pour soutenir Zemmour #BoycottDecathlon pic.twitter.com/VsaCwsIqtM — Malik Milka (@abdelmalik92) November 21, 2020

Bravo decathlon ... J'aime voir les seum chez les fachos sur le hashtag #boycottdecathlon — S (@fyanesooo) November 21, 2020

#Decathlon se plie aux injonctions totalitaires des ennemis du débat !

La chaîne aux hijabs obéit aux pressions de ceux qui veulent que seul leur discours d’intolérance soit autorisé et que toute opposition soit bannie.#BoycottDecathlon : pas un cadeau Decathlon sous le sapin ! https://t.co/NvXzlDgRZQ — Florian Philippot (@f_philippot) November 21, 2020

Salaud de décathlon , je vais acheter mes produit sur Go sport . Haaa merde eux aussi là-bas sont des islamo gauchiste . Bon on va aller voir JD sport . Merde là-bas aussi .

hooo putain nous envahis #BoycottDecathlon pic.twitter.com/G1l596TrwJ — Mielo (@Mielocrockant) November 21, 2020