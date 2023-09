Revue du web. Le chaos de la vente des billets de matchs est de retour, la Toile s’inquiète

🏉🇫🇷 Antoine Dupont sur la polémique autour de Bastien Chalureau :

"On n'a pas été affecté. On était déjà au courant de cette affaire, depuis qu'il est avec nous et il a toujours été exemplaire. Notre 1ere préoccupation c'est le terrain et Bastien remplit son rôle."#XVdeFrance pic.twitter.com/kdD7rmEq84