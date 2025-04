On n'en sait pas tellement plus, le suspect "ioduremetallique" a un profil de geek ado attardé. Une famille avec un enfant de 5 ans est détruite dans un attentat à la bombe et c'est traité comme une info folklorique. Tout devient normal dans ce pays.. https://t.co/yLEsHKmS24 pic.twitter.com/Laplut4RT2