👑 On parle énormément de Dembélé pour le Ballon d'Or 2025, mais Hakimi le mérite tout autant et peut-être même plus.



Sa saison est exceptionnelle et je pense même qu'il s'agit de la plus belle saison d'un latéral droit dans l'histoire du football.



Au delà de ses statistiques… pic.twitter.com/xVNNoMdFK9