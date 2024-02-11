Revue du web. Fès en deuil: cinq morts dans l’effondrement d’une bâtisse dans l’ancienne médina

Fès: cinq morts dans l’effondrement d’une bâtisse dans l’ancienne médina.
🔴 إنهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة ل #فاس يخلف مصرع خمسة قتلى (ثلاث رجال وامرأتان) 🥺💔 - تعازينا الحارة لأسر الضحايا وبالشفاء العاجل للجرحى 🤲 إنا لله وإنا إليه راجعون 😔 #ديمافاسDimaFesPubliée par Dima Fes - ديما فاس sur Samedi 10 février 2024
لاحول ولا قوة الا بالله ...بالعاصمة العلمية #فاس خمسة دلوفيات الله يرحمهم 🤲 بسبب انهيار منزل سكني من 3 طوابق، بزقاق الرمان بالمدينة العتيقة. فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث تحت الأنقاض ...Publiée par Sefrou City / صفرو سيتي sur Samedi 10 février 2024
انهيار بناية بدرب الكاتب زقاق الرمان فاس المدينة تراب الملحقة الإدارية اللمطيين حضور في الحين للوقاية المدنية و السلطة...Publiée par فاس نيوز ميديا Fesnews Media sur Samedi 10 février 2024
وفاة 5 أشخاص جراء انهيار منزل بحي زقاق الرمان بالمدينة العتيقة لفاس 😓Publiée par فاس عشق السنين sur Samedi 10 février 2024
Abdeslam Belkchour, président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et président du Conseil communal de la ville de Zemamra, est, à son tour, poursuivi pour détournement de fonds publics.
رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة عبد السلام بلقشور على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق فيها بتهمة "تبديد المال العام".Publiée par Chouf Sport Officiel sur Samedi 10 février 2024
عبد السلام بلقشور جاب الربحة التحقيق مع رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بشأن تبديد الاموالPubliée par LM/05 sur Vendredi 9 février 2024
@followers ههههههه ريس جماعة الزمامر عبد السلام بلقشور اكبر شفارPubliée par محمد دوكالي sur Lundi 5 février 2024
عاجل : حصري مصير العصبة الوطنية لكرة القدم هواة بيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و عبد السلام بلقشور رئيس العصبة...Publiée par الصحيفة الوطنية للهواة- هواةبريس sur Vendredi 9 février 2024
Politique: Fatima Ezzahra El Mansouri prend la tête du Parti authenticité et modernité, au sein d’une présidence collégiale comprenant également Mehdi Bensaïd et Salaheddine Aboulghali.
📸 Fatima-Zahra Mansouri, Mohamed Mehdi Bensaid et Salaheddine Aboulghali, membres de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM). pic.twitter.com/XoaFNrLY0b— 2M.ma (@2MInteractive) February 10, 2024
Fatima-Zahra El Mansouri, Mehdi Bensaid et Salaheddine Abou El Ghali pour assurer la nouvelle Direction générale collective du #PAMhttps://t.co/wrIzX5yk9J— Medi1News (@Medi1News) February 10, 2024
Najwa Koukouss a été élue présidente du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) lors du 5e congrès national du parti. Les membres de la présidence collégiale du Secrétariat général du parti ont également été élus, notamment Fatima Ezzahra El Mansouri, Mohamed…— Articlophiles (@Articlophiles) February 10, 2024
طالبت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، السلطات القضائية بالاستماع إلى عبد الإله ابن...Publiée par alyaoum24.com sur Samedi 10 février 2024
باي باي وهبي من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة 😁في إنتظار أن يسمع المغاربة ما يسعدهم في هذا الشخص وقد تم إختيار فاطمة الزهراء المنصوري خلفا له كأمينة عامة للحزبPubliée par مول الطورنوفيس sur Samedi 10 février 2024
فاطمة الزهراء المنصوري أمينة عامة فعلية وممثلة “حزب الاصالة والمعاصرة” أمام السلطات. إن القيادة الثلاثية التي تم...Publiée par Said EL Hargaoui sur Samedi 10 février 2024
Tétouan: les images impressionnantes des vents violents qui ont soufflé vendredi sur la ville.
تطوان: الرياح القوية تسقط العديد من الأشجار والأعمدة الكهربائية 📷 أحمد معتكف #المغرب #أخبارالمغرب #اليوم24 #أمطار #تطوان #رياح #أشجارPubliée par alyaoum24.com sur Vendredi 9 février 2024
#متداول رياح قوية شهدتها مدينة تطوان دفعت بالمواطنين الى التشبث بأعمدة الكهرباء و السلالم مخافة أن تحملهم الرياحPubliée par Achtari24 sur Samedi 10 février 2024
قوة الرياح اليوم في تطوان تتسبب في تدمير المنازل والممتلكاتPubliée par صحافتنا24 sur Vendredi 9 février 2024