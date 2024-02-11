Revue du web. Fès en deuil: cinq morts dans l’effondrement d’une bâtisse dans l’ancienne médina

باي باي وهبي من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة 😁في إنتظار أن يسمع المغاربة ما يسعدهم في هذا الشخص وقد تم إختيار فاطمة الزهراء المنصوري خلفا له كأمينة عامة للحزب