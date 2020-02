Revue du Web. Coronavirus: au maroc, les rumeurs et fake news sont légion sur la Toile

© Copyright : DR

Kiosque360. “Fake news” et désinformation autour du coronavirus, l’escroc du souk "Korea" a écopé de 5 ans, Maria Sharapova raccroche la raquette, le nouveau tube des Fnair et Saad Lamjarred cartonne. Round up.

Coronavirus: au Maroc, les rumeurs et fake news sont légion sur les réseaux sociaux, bien que les autorités continuent de nier l’apparition de cas dans notre royaume. Je suis quasiment sûr que quelqu'un est contaminé par le Corona Virus quelque part au Maroc en ce moment et qu'on lui dit "wailé 3a rwa7 hadak, bkher lik chwia dial z3ter" — Jean Paul الساخط (@NumeroLmou9ana3) February 26, 2020 Casablanca: il avait défrayé la chronique, l’escroc du souk Korea a écopé de 5 ans de prison ferme. Tennis: Maria Sharapova, une des tenniswomen les plus emblématiques des 10 dernières années, annonce sa retraite, et cela n’a pas laissé les internautes indifférents. MARIA #SHARAPOVA ANNONCE SA RETRAITE A 32 ANS



Sharapova : Tennis, je te dis au revoir" pic.twitter.com/tiJlyn0AMp — Le Web Tennis Club (@WebTennisClub) February 26, 2020 Bye bye la sirène de Sibérie #Sharapova, qui va nous manquer (la championne, le style et l'élégance) ... pic.twitter.com/HRdbMzBcUo — Animal lecteur (@AnimalLecteur) February 26, 2020 Au revoir la reine Maria #Sharapova ... le tennis féminin perd (cette fois définitivement) 1 de ses stars https://t.co/9n1vBY5mu7 — Azza Besbes (@azzabesbes) February 27, 2020 Maria n'est surement pas la plus grande joueuse de tennis de l'histoire mais elle étais de très loin ma préféré, hargneuse et compétitrice j'appréciait autant sont jeux que sont caractère en lui souhaitant une bonne retraite #Sharapova — Pepe sucio (@pepesucio77) February 26, 2020 Une grande championne, qu'on l'apprécie ou pas. De sa génération, peu ont eu sa longévité et beaucoup ont succombé aux sirènes de la mode. Elle s'est toujours battu et son fort caractère va manquer au tennis féminin. #Sharapova https://t.co/nG8ENp8t32 — Olivier A. (@seriz_podcast) February 26, 2020 Asif Habibi (désolé chérie), le nouveau tube de Fnair en collaboration avec Saad Lamjarred, a explosé les compteurs de vues sur Youtube, puisqu’en moins de 3 jours, il a atteint les 7 millions de vues.

Par Ziyad Aklikim