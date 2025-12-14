Revue du web. Casablanca: 14 individus arrêtés suite à des actes de vandalisme et de hooliganisme

ACTU

INDE 🇮🇳 : Supporters en colère jettent des chaises, envahissent la pelouse au début du Messi GOAT Tour en Inde.

La tournée de Messi en Inde a débuté dans le chaos : des supporters ont arraché des sièges et les ont jetés sur la pelouse après que Messi a écourté sa marche (… pic.twitter.com/jS14WGkouf