Revue du web. Casablanca: 14 individus arrêtés suite à des actes de vandalisme et de hooliganisme

Les actes de vandalisme.

Casablanca: 14 individus arrêtés suite à des actes de vandalisme et de hooliganisme; La «super-grippe» fait un ravage au Maroc. Les autorités appellent à la vigilance; Cinéma: la Toile rend hommage à Peter Greenes; Inde: déçus, des milliers de fans de Lionel Messi saccagent le stade de Calcutta... Round-up.

Par La Rédaction
Le 14/12/2025 à 18h03

Casablanca: 14 individus arrêtés suite à des actes de vandalisme et de hooliganisme.

Santé: la «super-grippe» fait un ravage au Maroc. Les autorités appellent à la vigilance.

Cinéma: la Toile rend hommage à Peter Greenes.

Inde: déçus, des milliers de fans de Lionel Messi saccagent le stade de Calcutta.

#Revue du Web#Inde#Super-grippe#vigilence#football#Messie

Revue du web. CAN 2025: Walid Regragui a dévoilé sa liste de 28 joueurs

Revue du web. L’UNESCO a tranché: le caftan est bel et bien marocain

Revue du Web. Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts et 16 blessés, selon le dernier bilan

Revue du web. Sidi Bennour: 6 morts dans le renversement d’un pickup transportant des ouvriers

