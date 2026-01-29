Revue du web. CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal

Finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, disputée le 18 janvier 2026 au complexe Moulay Abdellah de Rabat. AFP or licensors

CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal. Extraits.

Suite aux incidents lors de la finale de la CAN 2025, la Commission de discipline de la CAF inflige des sanctions à :

- La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour : le comportement antisportif de ses joueurs et de son staff technique, en violation des principes du Code…

OFFICIAL STATEMENT: CAF Disciplinary Board imposes sanctions on the Fédération Sénégalaise de Football (FSF), the Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).



#TotalEnergiesAFCON2025

The sanctions imposed by CAF are ridiculous and completely unjust. Morocco, which hosted the best edition of the tournament to date, was clearly robbed, and this does nothing to serve African football.

Morocco demonstrated its ability to organize a world-class sporting event,…



Morocco demonstrated its ability to organize a world-class sporting event,…

La CAF manipule le dossier : sanctions minimales contre l'entraîneur et le gardien, simple amende, pour forcer le Maroc à saisir le TAS et se débarrasser d'un dossier devenu trop lourd sur le plan continental. Rendez-vous après les annonces des sanctions!

Mdr des sanctions presque égales et ils disent que le Maroc contrôle la CAF…



J'espère que la FRMF ira au tas pour la réclamation.

