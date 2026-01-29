Société

Revue du web. CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal

Finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, disputée le 18 janvier 2026 au complexe Moulay Abdellah de Rabat. AFP or licensors

Revue du webCAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal. Extraits; Casablanca: des engins de démolition détruisent une célèbre salle des fêtes à proximité de la plage En-Nahla. Réactions; Intempéries: des quartiers entiers de Ksar el-Kebir sont inondés tandis qu’une nouvelle perturbation est attendue pour la prochaine semaine; Justice: Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, réagit à ce qu’il qualifie de calomnies au sujet de son implication dans le dossier de l’Escobar du Sahara... Round-up.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 18h02

CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal. Extraits.

Casablanca: des engins de démolition détruisent une célèbre salle des fêtes à proximité de la plage En-Nahla. Réactions.

Intempéries: des quartiers entiers de Ksar el-Kebir sont inondés tandis qu’une nouvelle perturbation est attendue pour la prochaine semaine.

Justice: Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, réagit à ce qu’il qualifie de calomnies au sujet de son implication dans le dossier de l’Escobar du Sahara.

