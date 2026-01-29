Revue du web. CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal

CAN 2025: les sanctions sont tombées, plus sévères que prévues pour le Maroc, plus clémentes que prévues pour le Sénégal. Extraits.
Casablanca: des engins de démolition détruisent une célèbre salle des fêtes à proximité de la plage En-Nahla. Réactions.
Intempéries: des quartiers entiers de Ksar el-Kebir sont inondés tandis qu’une nouvelle perturbation est attendue pour la prochaine semaine.
Justice: Mehdi Bensaid, ministre de la Culture, réagit à ce qu’il qualifie de calomnies au sujet de son implication dans le dossier de l’Escobar du Sahara.