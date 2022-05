© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (photomontage)

Alors que les Casablancais se plaignent de l’état des routes et des embouteillages causés par le retard des chantiers des lignes 3 et 4 du tramway, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a indiqué hier, jeudi 19 mai que les travaux devront se poursuivre jusqu’à décembre 2023.

Interrogée sur le retard des travaux du tramway à Casablanca, à l’issue de la dernière session ordinaire du conseil de la ville, tenue hier, jeudi 19 mai 2022, Nabila Rmili s'est voulue rassurante sur l'état d’avancement des chantiers en cours.

«Les travaux du tramway ne se sont pas arrêtés, mais il y a plusieurs étapes à respecter avant la livraison des chantiers. Il faut préparer et aménager les voies, puis déposer les rails avant d’installer le tramway et le mettre en service. Tout cela prend beaucoup de temps», a-t-elle expliqué.

Selon Nabila Rmili, les travaux des lignes T3 et T4 devront se poursuivre jusqu’à décembre 2023 pour un démarrage effectif de ces nouvelles lignes de tramway en 2024.

«Nous sommes conscients du calvaire des citoyens sur certains tronçons, mais le plus difficile sera bientôt dépassé. La société de construction est en train de travailler sur la dernière partie pour poser le bitume. Je visite personnellement les chantiers pour constater l’avancement des travaux. C’est un projet auquel nous accordons beaucoup d’importance», a-t-elle assuré.

Pour Nabila Rmili, en effet, «il faut être patient, quand tous les moyens de transport nécessaires à la ville de Casablanca seront disponibles en 2024 tout le monde sera content et il n’y aura plus ce mécontentement des citoyens dont nous nous excusons et qui est hors de la portée du Conseil».

Selon les dernières données communiquées par Casa Transport, les fronts de travaux sont ouverts actuellement sur près de 24 km, sur les 26 km des deux lignes, l’avancement des travaux de la plateforme voie ferrée a atteint 40% en mars 2022 alors que les travaux d’aménagement de façade à façade a atteint 20%.

«Globalement, le projet des lignes T3 et T4 est dans la phase de travaux d'infrastructure et de voie ferrée, la phase de travaux préparatoires de déviation des réseaux souterrains répertoriés d’eau, d’électricité et de télécommunication et des travaux de transplantation d'arbres qui se trouvent sur la future emprise de la plateforme tramway étant achevée», indique par ailleurs la Société de développement local (SDL) sur son site web.