Reportage: des pluies bienfaitrices s’abattent ce vendredi sur Rabat

Dès 11 heures, les précipitations ont commencé à arroser la ville sous un ciel gris et face à une mer agitée, a constaté Le360 sur place. Au quartier de l’Agdal, près des facultés, les étudiants étaient heureux de rejoindre leurs amphithéâtres, les manteaux et anoraks mouillés par la pluie dans laquelle les jeunes jouaient gaiement, malgré les fortes averses qui tombaient ce matin-là. Beaucoup de passants avaient du mal à se protéger des trombes d’eau.

Interrogés, plusieurs jeunes ont exprimé leur satisfaction d’accueillir ces précipitations très attendues. Un jeune doctorant en chimie dira même que cette vague de pluie, qui devrait se déverser vendredi et samedi selon les dernières prévisions de la météorologie nationale, va contribuer à laver les rues des villes, les voitures poussiéreuses et à éliminer les bactéries qui ont proliféré ces derniers temps dans la nature à cause de la sécheresse.

«La pluie va faire disparaître ces bactéries de divers points d’eau, dont les puits, et assurer au bétail une alimentation saine en eau et en végétation», a-t-il déclaré alors qu’il se préparait à quitter la faculté des sciences sur sa moto.

Ce vendredi, les prières rogatoires (salat Al Istisqae) ont été accomplies dans les mosquées du Royaume à l’initiative du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine. À Rabat, le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid ont présidé la prière en implorant le Tout-Puissant de nous accorder de la pluie.