Réhabilitée, la forêt d’Aïn Chkef s’impose comme un nouvel espace de loisirs à Fès

La forêt d'Aïn Chkef, à quelques kilomètres au Sud de Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 27/08/2025 à 13h38

VidéoAprès des années de délaissement, la forêt d’Aïn Chkef, située à quelques kilomètres au sud de Fès, renaît grâce à un vaste programme de réhabilitation initié par le Conseil régional. Transformée en un véritable poumon vert, elle s’affirme désormais comme un espace de promenade, de loisirs et de détente pour habitants et visiteurs, même si certains manquements viennent encore ternir ce nouvel élan.

Après des années de négligence, la forêt d’Aïn Chkef, l’une des principales oasis naturelles de verdure de la ville de Fès, a retrouvé sa vitalité. Ce site naturel de 46 hectares, situé à quelques kilomètres au sud de la capitale spirituelle, a bénéficié d’un projet de réhabilitation initié par le Conseil de la région en partenariat avec divers acteurs, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer l’écosystème local et à promouvoir les forêts urbaines.

Les travaux ont porté sur la mise en place de sentiers, d’aires de jeux pour enfants, de bancs et de tables, ainsi que sur l’installation de poubelles pour préserver la propreté. Des équipements sportifs et des parkings ont également été ajoutés, en parallèle avec le renforcement de la sécurité à l’intérieur du site.

Objectif: faire de la forêt un espace convivial, sécurisé et respectueux de l’environnement, tout en sensibilisant le public à l’importance de la préservation de la nature.

Les visiteurs saluent unanimement la métamorphose du site, estimant que la forêt offre désormais une expérience radicalement différente: un cadre mieux organisé et un sentiment de sécurité renforcé. Pour beaucoup, cette réhabilitation a véritablement «redonné vie» à un espace longtemps délaissé, devenu aujourd’hui un lieu privilégié pour échapper au tumulte de la ville.

Toutefois, des lacunes persistent: sanitaires hors service malgré leur aménagement, absence de panneaux pédagogiques valorisant la richesse végétale, manque de points d’eau le long des sentiers ou encore arrosage irrégulier des espaces verts. L’absence d’un parcours sportif complet, adapté notamment à la course à pied, est également pointée du doigt par les habitués.

Malgré ces insuffisances, la réhabilitation d’Aïn Chkef représente une avancée significative pour la qualité de vie des habitants de Fès. Les autorités locales assurent que les remarques des visiteurs seront prises en compte dans les prochaines phases du projet, afin de concilier attractivité récréative et préservation écologique.

