Politique

Réforme des retraites: les syndicats opposent leur veto au report de l’âge légal

Les sièges de la CNSS, la CMR et le RCAR.

Revue de presseAlors que les caisses publiques de retraites accusent un déficit grandissant, le gouvernement et les syndicats peinent à trouver un terrain d’entente. Les divergences profondes sur des mesures sensibles, telles que le report de l’âge de départ, ont conduit au report sine die du dialogue social tant attendu. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 23/02/2026 à 18h44

Le lancement officiel du dialogue national tant attendu sur la réforme du système de retraite a été reporté, suite aux dissensions persistantes entre l’Exécutif et les principales centrales syndicales. Cette décision survient après plusieurs mois de préparatifs destinés à ouvrir une concertation élargie sur la pérennité des caisses de retraite, relaie Al Akhbar de ce mardi 24 février.

Initialement, le gouvernement avait exprimé sa ferme volonté d’initier une réflexion globale réunissant l’ensemble des parties prenantes. L’objectif affiché était de remédier au déficit croissant des régimes de retraite et d’en assurer la viabilité à long terme, en s’efforçant de concilier les intérêts de l’État avec la préservation des droits des salariés.

Les syndicats, de leur côté, adoptent une position ferme: toute modification, qu’elle porte sur l’âge de départ à la retraite ou sur le montant des indemnités, doit impérativement résulter d’une concertation authentique, seule garante des droits des fonctionnaires et de la protection des acquis sociaux. Les responsables syndicaux mettent en garde contre toute tentative de mesure unilatérale, qui, selon eux, serait susceptible de déclencher un vaste mouvement de protestation dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Selon des sources syndicales, les réunions préparatoires ont mis en lumière d’importants fossés entre les deux camps. Le report de l’âge légal de la retraite et l’augmentation des cotisations demandées aux fonctionnaires constituent des points de crispation majeurs, ces derniers étant considérés par les syndicats comme des lignes rouges à ne pas franchir. Ces mêmes sources soulignent que les discussions techniques, portant sur le financement et l’équilibre actuariel des caisses, n’enregistrent pas de progrès significatifs, rendant impossible la tenue d’un dialogue constructif en l’état et empêchant la fixation d’une date définitive pour son ouverture.

Le gouvernement réaffirme pour sa part que l’objectif de cette réforme est de sauvegarder la pérennité des régimes de retraite face aux défis posés par les évolutions démographiques et économiques, indique Al Akhbar. Il tient à rassurer en précisant que les modifications envisagées ne remettent pas en cause les droits acquis des actuels retraités, mais visent à réformer le système en profondeur pour prévenir tout risque de déséquilibre financier futur. Malgré ces assurances, les syndicats restent sur leur réserve. Ils estiment que le manque de clarté sur les détails techniques et l’absence de chiffres précis entretiennent leur défiance et les empêchent d’accorder leur crédibilité aux propositions gouvernementales.

Par La Rédaction
Le 23/02/2026 à 18h44
#retraites#caisses publiques de retraites#réforme du régime des retraites

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme des retraites: des données relatives à la faillite du système remises en cause

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Réforme des retraites: le calendrier se précise sous pression sociale et financière

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réformes des retraites: accord sur de nouvelles méthodes de travail entre syndicats et gouvernement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Retraites: le gouvernement face à l’urgence

Articles les plus lus

1
Sahara: l’offensive diplomatique américaine pour conclure en 2026
2
Algérie: un jeune homme condamné à 2 ans de prison pour avoir porté le maillot des Lions de l’Atlas
3
L’exploit de Abdelkrim Hachadi: il bâtit son propre cockpit de Boeing 737
4
Leila Shahid
5
Autant garder Tebboune…
6
Le roi Mohammed VI donne le coup d’envoi de l’opération nationale «Ramadan 1447» à Salé
7
Un taux de fécondité inférieur à 2 enfants par femme: quels défis pour le Maroc de demain?
8
Moulay Yacoub: les pluies relancent la campagne agricole et ravivent l’espoir des agriculteurs
Revues de presse

Voir plus