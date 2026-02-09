Politique

Réforme des retraites: des données relatives à la faillite du système remises en cause

Les sièges de la CNSS, la CMR et le RCAR.

Revue de presseLors de la dernière réunion de la commission technique, les représentants des centrales syndicales les plus représentatives auraient remis en cause certaines données relatives à la faillite du système des retraites. Les détails dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Les discussions entamées autour de la réforme des retraites entre le ministère de l’Économie et des Finances, les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Caisse marocaine des retraites (CMR) et les représentants des centrales syndicales les plus représentatives seraient marquées par des divergences et des réserves sur certaines données avancées.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 10 février, «les représentants de l’Union marocaine du travail (UMT), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union générale des travailleurs au Maroc (UGTM) ont critiqué l’absence de données exactes à propos des rendements de moins trois points pour les opérations de placement de sommes d’argent de l’ordre de milliards, appartenant aux contribuables, dans des fonds, ainsi que l’utilisation de ce capital dans des solutions de financement innovantes».

À propos de ce dernier point, ils ont évoqué l’exemple de l’acquisition des CHU (centres hospitaliers universitaires) avec une enveloppe budgétaire de l’ordre de 46 milliards de dirhams, pour les louer ensuite à l’État sur de longues durées à des prix bas. De même, poursuit le quotidien, les syndicalistes auraient fait allusion à d’autres opérations qu’ils n’ont pas précisées et qui auraient coûté environ 12 milliards de dirhams.

Lors de la même réunion, indiquent les mêmes sources, les syndicalistes ont également critiqué le système de retraite de la CNSS, qui accorde des pensions de l’ordre de 4.200 dirhams aux salariés ayant cumulé plus de 7.000 points, ce qui ne représente que 10% des affiliés, alors que des millions d’autres ne perçoivent que de faibles pensions.

«La commission technique chargée du suivi du dossier de la CMR, liée au secteur public, aurait conclu que cette caisse serait menacée par la faillite en 2031. Ce que les syndicalistes n’ont pas accepté, faisant remarquer que la mauvaise gestion serait à l’origine de ce scénario» note Assabah.

Dans une déclaration au quotidien, Abdelhak Haissane, membre du bureau exécutif de la CDT, a indiqué que «les responsables de la CMR, qui ont présenté un exposé global sur la situation de la caisse et des pensions civiles, ont proposé une révision à la hausse des cotisations, en passant de 28 à 32,6%». Ce que la CDT a rejeté, en proposant que la meilleure formule servant les intérêts des salariés devrait être articulée autour de deux tiers pour l’État et d’un tiers pour le salarié, a-t-il souligné.

La commission technique, rappelle le quotidien, tiendra d’autres réunions pour étudier les cas de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) et du Régime collectif d’allocations de retraite (RCAR)

